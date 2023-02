La linea di prestito consentirà alla società bolognese di crescere nel settore dei fornitori delle coop di consumo

Importante linea di prestito per Factorcoop, primo operatore non bancario di Factoring italiano con oltre un miliardo di giro d’affari con sede a Bologna. E’ stato infatti varato il primo programma di cartolarizzazione – soggetto a rinnovo annuale – di crediti commerciali per Factorcoop: la società di factoring delle Coop di consumatori cederà pro-soluto, su base rotativa, alla società veicolo Paraggi Finance S.r.l., portafogli di crediti commerciali performing originati nell’esercizio dell’attività di factoring, vantati sia verso aziende che lavorano nella supply chain del network di Coop come fornitori, sia verso aziende non-captive, fino ad un ammontare massimo di nominali 236 milioni di euro. Il Programma è preordinato a finanziare la crescita del business di Factorcoop a servizio delle Pmi italiane. In un contesto di incertezza crescente data da tensioni geopolitiche e inflazione, Factorcoop, grazie alla cartolarizzazione finanziata e strutturata da BNP Paribas, potrà contare su una linea di liquidità fissa per la durata del programma ad un tasso di mercato interessante, monetizzando direttamente i crediti generati nel corso della sua gestione operativa. Marco Fossi, amministratore delegato di Factorcoop, sottolinea: “Si tratta di un’importante operazione di cui siamo molto soddisfatti e che sosterrà la crescita prevista dal Piano 2023-2025, consolidando i risultati ottenuti nel biennio 2021-2022. Un percorso di sviluppo evidente già all’inizio di quest’anno: il turnover di gennaio di Factorcoop ha infatti superato i 150 milioni di euro, segnando un significativo + 17,6% rispetto al gennaio 2022”. Da parte sua Mariaelena Gasparroni, responsabile Divisione Corporate Banking BNL BNP Paribas: “Questa operazione rappresenta un passo importante a sostegno dell’azienda e di tutta la filiera produttiva, distributiva e commerciale, pilastro dell’economia del nostro Paese”.

Fondata nel 1983 per rispondere alle esigenze di liquidità del sistema Cooperativo, Factorcoop è la società di factoring di riferimento del mondo delle Cooperative di consumatori; il suo capitale è suddiviso tra le principali Coop italiane: Coop Italia, Coop Alleanza 3.0, Coop Lombardia, Coop Liguria, Novacoop, Unicoop Tirreno, Coop Centro Italia. Iscritta all’Albo Unico degli Intermediari Finanziari e da sempre vigilata da Banca d’Italia, dal luglio 2011 è divenuta anche Istituto di Pagamento e può prestare attività di finanziamento sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico. Factorcoop fornisce un’ampia gamma di servizi finanziari rivolti alle imprese, supportando i clienti nella gestione finanziaria e nello sviluppo del loro business. In particolare, Factorcoop acquisisce in cessione i crediti commerciali derivanti dalle forniture nei confronti delle principali Cooperative aderenti a Coop Italia e di altre realtà del mondo Cooperativo ed opera, inoltre, con le Cooperative aderenti a Legacoop fornitrici di enti pubblici e imprese private.