Il musicista è vincitore 63° edizione Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni 2021

Martedì 28 febbraio 2023 alle 21.00, nell’ambito della settima edizione della stagione concertistica di Emilia Romagna Festival a Imola, arriva sul palco del Teatro Stignani il giovane ma già affermato pianista coreano Jae Hong Park vincitore del prestigioso concorso pianistico intitolato a Ferruccio Busoni (edizione 2021), con un programma dedicato a due compositori russi a cavallo tra Ottocento e Novecento, Alexander Skrjabin e Sergej Rachmaninov.

Il talentuoso pianista, già annoverato tra i massimi interpreti del suo strumento, presenterà prima i 24 preludi op 11 di Alexander Skrjabin, scritti su modello dei 24 preludi chopiniani pur mantenendo una propria originalità, poi la sonata n.1 di Rachmaninoff, che si contende il primato di difficoltà e lunghezza con la antecedente sonata in si minore di Liszt. In tutti e due i brani Hong Park metterà in luce le sue certe capacità virtuosistiche ed interpretative per dare voce e luce a questi due brani dei primi anni del Novecento ormai entrati a ragione nel repertorio dei grandi pianisti.

Il ventiduenne pianista asiatico che ha trionfato al Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni nel 2021, vincendo non solo il primo premio ma anche quattro premi speciali, è noto per aver collezionato molti altri premi nei maggiori concorsi internazionali sin dalla tenera età. Nella sua bacheca figurano già, oltre al Busoni, il Premio Gina Bachauer al Concorso di Cleveland e l’Arthur Rubinstein Piano Competition. Esibitosi nelle maggiori sale da concerto del mondo, Jae Hong Park è celebre non solo per il suo virtuosismo ma anche per la sua straordinaria presenza scenica, un pianista non solo da ascoltare ma soprattutto da vedere. Nel febbraio 2022 ha pubblicato il suo primo CD-Recording con Universal Music, tra i brani inclusi, la Sonata Hammerklavier di L. v. Beethoven e le 10 Variationen über ein Präludium von Chopin di Ferruccio Busoni.