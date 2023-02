Appuntamento martedì 7 marzo con il concerto dedicato alla musica del Sud America

Ritmi calienti per il concerto di chiusura della quinta edizione della stagione concertistica ERF@CASSEROMUSICA organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il Comune di Castel San Pietro Terme. Martedì 7 marzo 2023 (ore 21.00) sul palco del Teatro Cassero arriva Tribute to the Americas, un concerto tutto incentrato sulla musica del Sud America con protagonista il Cuarteto Latinoamericano uno dei quartetti d’archi più rinomati al mondo.

Un viaggio musicale tra i ritmi e le armonie “dal Nuovo Mondo”, dal Brasile di Heitor Villa-Lobos e l’Argentina di Ginastera e Gardel all’immancabile Piazzolla, con un’incursione a nord del continente toccando due grandi autori del ‘900 come George Gershwin e Samuel Barber.

Il Cuarteto Latinoamericano è uno dei quartetti d’archi più acclamati sulla scena internazionale e, da quarant’anni, il principale esponente del genere musicale latinoamericano. Fondato in Messico nel 1982 dai tre fratelli Bitrán, i violinisti Saúl e Arón e il violoncellista Alvaro, con il violista Javier Montiel, il Cuarteto ha effettuato numerose tournée in Europa, Nord e Sud America, Israele, Cina, Giappone e Nuova Zelanda. Hanno eseguito in prima assoluta oltre cento opere scritte per loro e continuano a introdurre nel genere compositori nuovi e spesso poco eseguiti. Vincitori di due Latin Grammy Award per il miglior album classico, hanno ricevuto anche il prestigioso Diapason d’Or, il Mexican Music Critics Association Award e tre premi “Most Adventurous Programming” da Chamber Music America/ASCAP.

Grazie al sostegno di Città di Castel San Pietro Terme, CLAI e Curti Costruzioni Meccaniche