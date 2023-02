Appuntamento al Camera Jazz&Music Club in vicolo Alemagna

Per la sua seconda tappa, l’edizione 2023 del festival itinerante Crossroads arriva a Bologna, fulcro della sua geografia concertistica che abbraccia tutta la regione. Sabato 4 marzo al Camera Jazz&Music Club (inizio alle ore 22) si esibirà il trio co-diretto dal chitarrista statunitense Bruce Forman e dal batterista Chicco Capiozzo. Stefano Senni al contrabbasso completa questa formazione che conferisce una saporita inflessione western alla sonorità jazz.

Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e di SIAE. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Camera Jazz&Music Club Bologna. Biglietti: prezzo intero euro 20, ridotto 15 (under 30, nuovi soci); affiliazione Endas ingresso riservato ai soci, tessera annuale euro 15.

Bruce Forman è un chitarrista che non si ascolta spesso dalle nostre parti: uno dei tanti eroi del jazz moderno di cui le bizzarre logiche della ‘distribuzione’ musicale ci hanno a lungo privati. Tanto per capire da dove viene, stiamo parlando del pupillo di Barney Kessel. E se sul palco lo vedrete imbracciare una Gibson ES-350, sappiate che è proprio quella appartenuta al leggendario chitarrista suo mentore, che la usò per gran parte della sua carriera.

Nato a Springfield nel 1956, Forman è cresciuto musicalmente nella San Francisco degli anni Settanta, dove passò dalle collaborazioni con musicisti locali alle frequentazioni con Ray Brown, George Cables, Joe Henderson, Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Woody Shaw. Particolarmente duratura è stata poi la sua collaborazione con Richie Cole.

Come leader ha pubblicato una ventina di dischi, inclusi quelli con i Cow Bop, band con la quale si cimenta in un insolito connubio di bop e country-western. La sua più recente incisione (Reunion!, 2021) lo vede in compagnia di John Clayton e Jeff Hamilton, l’aristocrazia delle ritmiche jazz.

L’anima musicale contemporaneamente jazz e western spiega assai bene perché è stato convocato più volte a partecipare alle colonne sonore dei film di Clint Eastwood, compresa quella diMillion Dollar Baby.

Christian “Chicco” Capiozzo, figlio d’arte (il padre è Giulio Capiozzo, storico batterista degli Area), vanta una carriera ormai venticinquennale durante la quale ha suonato con Jimmy Owens, Trilok Gurtu, Pee Wee Ellis, Jesse Davis, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Stefano Di Battista, gli Area, Marco Tamburini, Flavio Boltro, Mario Biondi… Impegnato anche come compositore e produttore, ha fatto scalpore l’inserimento di un suo brano nella colonna sonora del telefilm Sex and the City.