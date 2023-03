Tanti gli appuntamenti in programma per questa nuova edizione della manifestazione

Un calendario ricco di eventi torna ad animare il mese di marzo, grazie agli appuntamenti previsti nell’ambito della XV edizione della manifestazione “Le Case della scienza”, rassegna che pone al centro, di anno in anno, l’importanza della divulgazione della cultura scientifica e tecnologica, proponendo un ricco programma di iniziative per far conoscere istituzioni ed eccellenze del nostro territorio, sensibilizzare tutti i cittadini, e in particolar modo i giovani, all’importanza della cultura scientifica e tecnologica nella società e fornire spunti di aggiornamento e curiosità intellettuali.

Tale rassegna è realizzata dal Comune di Imola e ha ricevuto il patrocinio del Ministero della cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Città metropolitana di Bologna. Il sostegno di HERA S.p.A. e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola è stato determinate nel dare vita ad un cartellone ricco di appuntamenti e spunti di riflessione.

L’Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità, Giacomo Gambi commenta: “Un importante traguardo, quello della XV edizione, che testimonia l’interesse che tali argomenti suscitano nel pubblico di appassionati di scienza e tecnologia. Ma non solo. Scopo della manifestazione non è soltanto quello di rivolgersi ad una nicchia di appassionati ma cercare di rendere fruibili, anche ad un pubblico generalista, contenuti a cui spesso ci si sente lontani. Ecco perché i tanti laboratori, pensati per avvicinare un pubblico di giovani alle materie scientifiche, ma anche conferenze divulgative e visite guidate. La scienza non deve spaventarci ma sempre di più deve diventare uno strumento utile per cogliere e analizzare la complessità del reale. Il tema di quest’anno, SOTTO IL SOLE, è stato condiviso con le tante realtà che rendono ricco il programma della manifestazione e ci offre molteplici spunti di approfondimento: del resto il Sole è il protagonista principale delle nostre vite”.

Il calendario della quindicesima edizione, in programma dal 18 al 26 marzo, si svolgerà intorno al tema: “Sotto il sole”. Molteplici gli spunti di approfondimento possibili e i percorsi informativi dedicati alla nostra stella, ai suoi effetti sulle forme di vita terrestri e al nostro indissolubile legame con la sua energia. Il Sole del resto è uno degli abitanti più affascinanti del nostro Sistema Solare, visibile ad occhio nudo e tuttavia così lontano, fonte di sostentamento per tutti i pianeti che vi gravitano intorno. È innegabile che esso rappresenti il protagonista principale delle nostre vite intorno al quale da sempre si è concentrato l’interesse degli scienziati certo ma anche dei letterati, poeti che lo hanno celebrato in tante occasioni. Un oggetto affascinante, sul quale si continua a scoprire così tanto.

Un programma di iniziative che viene inaugurato, in anticipo rispetto alle date della manifestazione, dal Centro di Educazione alla Sostenibilità Imolese che propone, domenica 12 marzo, una mattinata dedicata alle famiglie, con l’attività “Quando il sole illumina il bosco. Storie nel bosco di primavera” per ammirare il bosco quando fiorisce e ascoltare tante storie. Una passeggiata lungo i sentieri del bosco, accompagnati da uno zaino pieno di libri. Con la partecipazione della cooperativa Il Mosaico di Imola.

