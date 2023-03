Il 12 marzo, alle ore 17, incontro sul tema “Tesori di gesso e terracotta” – Ingresso gratuito

Domenica 12 marzo alle ore 17.00 si terrà a Palazzo Tozzoni l’ultimo appuntamento della rassegna “Domenica a palazzo”, ciclo di incontri di approfondimento su storie, oggetti e curiosità del palazzo dei conti Tozzoni. Introdotto dal direttore dei musei Diego Galizzi, sarà il giovane studioso Davide Lipari, dottorando in storia dell’arte alla Sapienza di Roma, a raccontare alcuni “Tesori di gesso e terracotta” che facevano parte della collezione dei conti Tozzoni.

L’appuntamento di domenica sarà anche l’occasione per presentare al pubblico la riapertura della “Sala dei rilievi”, da tempo chiusa alle visite, che si trova al secondo piano del palazzo all’interno della torretta che svetta sul cortile e sui tetti e dalla quale si gode di una bella vista sulle colline vicine. Il nuovo allestimento ha previsto la tinteggiatura della sala, la rimozione dei vecchi elementi allestitivi e la revisione espositiva delle opere. Gran parte dei rilievi esposti, che sono stati oggetto di manutenzione conservativa, sono di esecuzione settecentesca e rivelano un’attinenza formale e culturale con la produzione emiliano romagnola.

Alcuni pezzi sono riferibili all’ambito di Angelo Gabriello Piò, forse il maggior plasticatore settecentesco bolognese attivo anche a Imola nella chiesa di San Michele Arcangelo, mentre alcune matrici e mascheroni facevano parte della decorazione plastica del palazzo. Spicca tra le altre un’opera seicentesca in marmo con il volto di san Francesco Saverio, realizzata da uno scultore veneto.

Ma questa non sarà l’unica novità della giornata: sarà infatti presentato al pubblico anche “L’Araldo di Palazzo. Il giornale impossibile delle storie vere della famiglia Tozzoni”, un nuovo strumento divulgativo pensato dai musei civici per raccontare gli episodi salienti e anche curiosi della vita privata e sociale dei conti Tozzoni. L’Araldo, i cui testi sono stati curati da Oriana Orsi, è stato pensato come un giornale dell’Ottocento, sia nella veste grafica che nello stile comunicativo. All’Ottocento si rifà anche la copertina realizzata dall’illustratore Giulio Golinelli. L’Araldo sarà distribuito gratuitamente al pubblico in visita al palazzo.

L’incontro è a ingresso gratuito su prenotazione attraverso l’App “Io Prenoto/Palazzo Tozzoni” o telefonando 0542 602609. Al termine seguirà assaggio di cioccolata calda gentilmente offerta dalla Cioccolateria Imola.

Info: www.museiciviciimola.it