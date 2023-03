Gli elaborati potranno essere consegnati entro il 31 maggio

Dopo il successo delle due edizioni precedenti, culminate nella pubblicazione di due volumi a cura del Rotary club di Imola, l’Istituto di Montecatone e la Fondazione Montecatone Onlus promuovono la terza edizione del concorso letterario SEMPRE IO 2023, iniziativa rivolta a chi ha vissuto direttamente o indirettamente l’esperienza di un ricovero in Istituto.

L’ospedale propone di usare la scrittura come forma di medicina narrativa poiché scrivere durante l’esperienza diretta o indiretta di questo percorso di cura, significa rimettere insieme la propria esistenza.

Il concorso è suddiviso in tre sezioni: racconto breve, poesia (anche dialettale) e racconto-intervista quest’ultima categoria riguarda la trascrizione di un racconto autobiografico, a cura di una terza persona.

L’iscrizione è gratuita. Chi intende partecipare dovrà inviaregli elaborati per email a sempreio@montecatone.com o in cartaceo (per posta) a Segreteria del Concorso Letterario SEMPRE IO Montecatone Rehabilitation Institute Via Montecatone, 37 – 40026 Imola (BO). Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2023. Gli elaborati possono anche non essere scritti dal protagonista della storia, ma anche da un parente, un amico, un volontario, un operatore ecc.

Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta da esperti che rappresentano le diverse anime presenti a Montecatone: operatori, pazienti, parenti, insegnanti, volontari, donatori.

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 2 settembre 2023 presso l’Ospedale di Montecatone, come contributo di Montecatone alla celebrazione della Giornata mondiale delle persone con lesione al midollo spinale (5 settembre). I vincitori saranno premiati con buoni omaggio per l’acquisto di libri presso le librerie del territorio imolese.

Per maggiori informazioni www.montecatone.com/sempre-io-2023

“Sempre io” è il titolo del libro autobiografico scritto da Cristopher Reeve nel 1995, attore famoso per aver interpretato Superman, dopo l’incidente a cavallo che gli ha procurato una grave lesione midollare cervicale. In questo libro Reeve ripercorre la sua vita intera, ma soprattutto racconta, con dignità e sensibilità, il cammino fisico, emotivo e spirituale che ha percorso dopo l’incidente.