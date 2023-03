L’esposizione ospita illustrazioni di Giuliana Baroncini e testo di Maurizio Messori

E’ aperta nella saletta espositiva comunale in via Matteotti 79 a Castel San Pietro Terme la suggestiva mostra dedicata al libro “Cieli di grano, campi di stelle”, con illustrazioni di Giuliana Baroncini e testo di Maurizio Messori, inaugurata nei giorni scorsi alla presenza dell’assessore alla cultura Fabrizio Dondi.

«Castel S. Pietro è la tavola sulla quale ho disegnato i miei pensieri per un’estate e un autunno, le mie contraddizioni, le mie angustie, il mio circa sperare – afferma Maurizio Messori -. Paese che non mi ha dato i natali, ma che ha fatto sorgere in me molte emozioni, troppe emozioni. Ho vestito il paese di ciò che ho provato, nelle notti che mi han visto vagare per strade strette, illuminate da una luna che vegliava la mia solitudine. (…) In un istante, mi sono apparse le tele della Baroncini con i colori che le permeano e le nobilitano e mi giunge subito chiaro di non volerle leggere in maniera banale, déjà vu, come, troppo spesso, leggo. Meritano di più che non un’esegesi troppo elementare, perché i quadri, ammesso che siano sentiti, sono verbi che l’anima reclama e qui mi fermo, ben sapendo che io e la Giuliana avremmo potuto fare di più e meglio, ma, a nostra discolpa, affermo che, almeno tutto ciò che è stato scritto, lo si è fatto con sentimento. Proprio da questa emozione, nasce il libro “Cieli di grano, campi di stelle”, stilato da me e illustrato da Giuliana Baroncini».

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 26 marzo negli orari: da lunedì a venerdì ore 16-19, sabato e domenica ore 10-12 e 16-20).