Sul palco a 30 anni dal debutto, Slava Polunin è sempre il miglior clown del mondo

Sette sold out, pari a circa settemila spettatori in cinque giorni, hanno accolto al Teatro Duse di Bologna ‘Slava’s Snowshow’, lo spettacolo creato e messo in scena da Slava Polunin, universalmente noto come il ‘miglior clown del mondo’. Il tour, che celebra 30 anni dal debutto avvenuto nel 1993 a Londra, ha fatto tappa al Duse dal 15 al 19 marzo, rinnovando con la stessa forza artistica e onirica del primo giorno quello che per milioni di spettatori di tutto il globo è divenuto una sorta di rituale magico.

Tra poesia e risate, meraviglia e mistero, sotto una fitta nevicata che ha imbiancato la sala, sono stati applauditissimi tutti i clown della compagnia e in particolare gli attori che hanno vestito la tuta gialla del commovente e pensieroso Asissai, a cominciare dallo stesso Slava Polunin che ha interpretato alcune scene del suo capolavoro, incantando il pubblico del Duse pronto, ancora una volta, a tornare bambino grazie ad un’esperienza teatrale di indimenticabile bellezza.