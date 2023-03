Appuntamento questa sera, venerdì 24, a partire dalle ore 19

In occasione della mostra di Aldo Mondino, “Impertinenze a Palazzo”, prorogata fino al 16 aprile, la Fondazione Palazzo Boncompagni ETS organizza per questa sera, venerdì 24 marzo, tre visite speciali di 45 minuti ciascuna accompagnate da musica di due viole da gamba (19:00, 19.45, 20.30). L’idea della musica a Palazzo fa parte di un progetto che vuol far vivere in modo ancora più completo e approfondito il percorso delle opere in dialogo con la dimora storica che fu la sede papale di Gregorio XIII.

Le concertiste di Viola da Gamba, Adele Serena e Francesca Lorenzetti, allieve del Conservatorio G.B Martini di Bologna, eseguiranno un programma che prevede La Fête Champêtre e La Rêveuse – Pièces de viole, Livre IV e Les Folies d’Espagne – Piecès de viole, Livre II di Marin Marais (1656-1728).Lo strumento richiama l’opera di Aldo Mondino “Viola d’amore”, in cui la custodia della viola, adagiata su una panchina, prende la forma di due innamorati, appoggiati l’una sull’altra.

Questo appuntamento rientra nella nascente collaborazione tra Palazzo Boncompagni e il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, che prevede anche la realizzazione di tre concerti estivi nella loggia: il primo appuntamento sarà a fine maggio, con un concerto di musica antica in omaggio a Adriano Banchieri, musicista e frate bolognese vissuto tra il 1568 e il 1634. Gli altri due concerti si terranno tra giugno e luglio, e verranno proposti stili musicali differenti per offrire una scelta più ampia e arrivare a comunicare a pubblici diversi.