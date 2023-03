Ad esibirsi i vincitori della Stignani Competition 2022

Lunedì 27 marzo 2023 (ore 21.00) nell’ambito della settima stagione concertistica ERF#StignaniMusica torna il consueto Galà Lirico in omaggio a Ebe Stignani, la grande mezzosoprano napoletana che cantò nei più prestigiosi teatri d’opera d’Europa e d’America e a cui è stato intitolato il teatro più importane di Imola. Sul palco del Teatro Stignani si esibiranno con i grandi capolavori della lirica la soprano dominicana Nathalie Peña-Comas e la mezzosoprano lettone Irma Pavāre, rispettivamente prima e terza classificata alla terza edizione del Concorso Stignani organizzato dalla Città di Imola e dall’Internationaler Musikverein Ebe Stignani München, proprio per celebrare il grande talento della mezzo soprano napoletana. Ad accompagnarle il pianista Davide Cavalli.

Ebe Stignani è stata indicata come una delle più grandi cantanti italiane di sempre. Dotata di quella che poteva essere considerata una delle più belle voci italiane, possedeva un timbro unico, capace di raggiungere incredibile altezza ed estensione. I due pilastri principali della sua lunga carriera piena di successi furono il duro lavoro e la ricerca dell’eccellenza vocale. Nata a Napoli nel 1903 (secondo alcune fonti, sarebbe nata nel 1904) da una famiglia romagnola originaria di Bagnacavallo, Ebe Stignani studiò pianoforte, la sua prima passione, composizione e canto presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Dopo il debutto nel 1925 come cantante presso il Teatro San Carlo di Napoli, divenne in breve uno dei mezzosoprano più richiesti, celeberrima non solo su territorio nazionale ma anche in America del Nord e in America del Sud. Ospite fissa per circa un trentennio alla Scala di Milano, lasciò un segno indelebile nella storia della lirica italiana – ma soprattutto nel territorio imolese che l’accolse calorosamente e dove si ritirò a vivere dopo aver lasciato le scene nel 1958.

Ambasciatrice culturale della Repubblica Dominicana e candidata ai Latin Grammy, il soprano dominicano Nathalie Peña-Comas ha studiato al Conservatorio Nazionale di Musica a Santo Domingo e si è laureata con lode presso l’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di Vienna. Ha interpretato diversi ruoli operistici in Europa e nella Repubblica Dominicana e ha cantato come solista e musicista da camera in molte sedi prestigiose. Ha collaborato con numerose orchestre e Maestri, incluso Andrea Bocelli e Plácido Domingo Jr. Inoltre, Nathalie ha vinto numerosi premi in concorsi internazionali e in Italia, dove oltre al Concorso Stignani ha vinto il I Concorso Lirico Internazionale Taranto Opera Festival (febbraio 2023), il 2° Premio al VII Montecatini International Opera Competition e il Premio Puccini (settembre 2022). Fa parte inoltre dell’Ensemble Spirituosi, un sestetto musicale dedicato alla musica accademica e popolare dell’America Latina, con cui ha effettuato tournée in Austria, Repubblica Dominicana, Inghilterra, Italia e Spagna e vinto 3 medaglie d’oro ai Global Music Awards di Los Angeles. Tra gli impegni futuri figurano La Traviata al Taranto Opera Festival e Tosca a Santo Domingo, oltre a varie esibizioni a New York, Vienna, Salisburgo, Panama City e Colombia.

La mezzosoprano lettone Irma Pavāre è solista ospite dell’Opera Nazionale Lettone dal 2008. Nel 2015, ha completato i suoi studi in canto lirico presso l’Accademia musicale di Lettonia Jāzeps Vītols sotto la guida della professoressa Anita Garanča, perfezionando poi la sua padronanza vocale in masterclass con docenti del calibro di Monserrat Caballe, Margarita Honig, Joy Mammen e Snezana Brzakovic. Cantante poliedrica, Irma Pavāre alterna apparizioni in produzioni operistiche dell’Opera Nazionale Lettone con operette, musica vocale-sinfonica e lieder. Partecipa regolarmente a diversi progetti e opere, tra cui il ruolo di Miss Liza Eliott in “Lady in Dark” di K. Weil e quello di Zia Principessa in “Suor Angelica” di Puccini. Il suo repertorio comprende anche esecuzioni sinfoniche corali su larga scala e un’ampia gamma di musica da camera a partire dalle bellissime romanze russe del XIX secolo fino alla musica contemporanea. Nel 2019 Irma Pavāre ha preso parte alla rappresentazione dell’opera contemporanea A Child of Our Time di Michael Tippett alla Konzerthaus di Berlino.

Davide Cavalli è un pianista di fama internazionale che si esibisce regolarmente sia come solista che in formazioni da camera, presso prestigiosi enti ed istituzioni musicali tra cui la Fondazione Hindemith di Blonay, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro dell’Opera di Tel Aviv e il Ravenna Festival. Premiato in numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali, svolge un’intensa attività anche nel settore del Teatro musicale oltre a collaborare assiduamente con l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini con cui si è esibito in giro per il mondo. È Docente di Pianoforte presso il Liceo Musicale Antonio Canova di Forlì.