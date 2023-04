L’esposizione è visitabile sino al 6 agosto a Palazzo Pallavicini, in via San Felice 24

Bologna è la capitale italiana della street art. Avrebbero mai potuto le opere di Banksy viaggiare in tutta la Penisola senza fare tappa in questa bellissima città, donando la prima grande retrospettiva sulla storia di questo genere artistico?!

La stagione primaverile 2023 si preannuncia emozionante per i visitatori di Palazzo Pallavicini: le suggestive sale della splendida struttura storica bolognese, in Via San Felice 24, a pochi passi dalle Due Torri e da Piazza Maggiore, ospitano sino al 6 agosto 2023 la nuova esposizione The World of Banksy, l’artista di Bristol la cui vera identità rimane ancora sconosciuta.

Oltre ai lavori iconici, come Girl with Balloon, Flower Thrower e Kissing Coppers per citarne alcune, vengono esposte per la prima volta alcune riproduzioni delle opere create dall’artista in Ucraina a Kiev e in altre città colpite dai bombardamenti. Uno degli stencil che ha fatto molto parlare di sé è una ginnasta ucraina in abito sportivo che esegue una verticale su un altro edificio distrutto a Borodyanka. La figura è quella di Marharyta Kozlovska, che ha usato la sua tribuna ai Campionati Mondiali per chiedere la fine del conflitto che sta dilaniando il suo Paese. Un’altra opera di grande impatto è quella raffigurante una donna con i capelli arrotolati e una vestaglia, che indossa una maschera antigas e tiene in mano un estintore; questa è apparsa sul muro di un edificio residenziale pesantemente danneggiato dai combattimenti all’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina a Hostomel.

Le opere esposte, che sono più di 90 di cui 30 murales a grandezza naturale, sono realizzate da street artist internazionali e locali che hanno riprodotto le opere di Banksy e le ambientazioni stesse dove sono comparse da un giorno all’altro: le pareti grigie dallo smog di New York, i mattoni rossi di Bristol, l’imponente muro di Betlemme. L’artista è considerato infatti uno dei maggiori esponenti della street art, in particolare della post-graffiti e guerrilla art. Banksy realizza murales che trattano la manipolazione mediatica, le atrocità della guerra, lo sfruttamento minorile e l’omologazione, con l’obiettivo di sensibilizzare lo spettatore sulle problematiche della società e trasformare il tessuto urbanistico in luogo di riflessione.

“L’intento di The World of Banksy è quello di riportare le opere dell’artista, sparse in giro per il mondo, in un unico luogo, e salvaguardare in questo modo la street art, affinchè venga studiata e riconosciuta per il suo importante ruolo storico e messaggio sociale” dichiara Manu De Ros, curatore della mostra. “Questa mostra sta dando frutto a dibattiti importanti, sia tra gli appassionati di questo genere di arte, sia tra chi si sta ancora avvicinando. Per sottolineare l’importanza e l’attualità dei messaggi che vengono veicolati attraverso l’espressione artistica, per la prima volta abbiamo deciso di esporre alcune riproduzioni delle opere create da Banksy in Ucraina, a Kiev e in altre città colpite dai bombardamenti. La ginnasta ucraina in abito sportivo che esegue una verticale su un edificio distrutto a Borodyanka è uno degli emblemi della guerra in corso ed è stata creata con la tecnica dello stencil per chiedere la fine del conflitto che sta dilaniando l’Ucraina”.

The World of Banksy comprende oltre 30 murales a grandezza naturale che presentano in modo diretto allo spettatore temi importanti, forti, davanti a cui ci si sente spesso impotenti. La mostra dedica uno spazio esclusivo a The Untold Truth of Banksy, un documentario inedito sulla vita dell’artista, affiancato da iBanksy, una speciale sezione video comprensibile anche per i più piccoli, che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei lavori realizzati dallo street artist di Bristol su muri, strade e ponti di tutto il mondo.

Come tutte le precedenti mostre dedicate all’arte di Banksy, non è autorizzata dall’artista.

I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale della mostra theworldofbanksy.it o su www.happyticket.it www.ticketone.it e www.vivaticket.com