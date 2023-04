Appuntamento mercoledì 12 aprile, alle ore 21, con l’evento musicale

Con un concerto tutto dedicato ad Antonio Vivaldi, il “prete rosso” veneziano che seppe identificare la sua città attraverso la sua musica, mercoledì 12 aprile alle 21, si chiude la settima stagione concertistica della Città di Imola al Teatro Ebe Stignani, a cura di Emilia Romagna Festival.

Sul palco il rinomato ensemble L’Appassionata, l’orchestra da camera formata da alcuni tra i migliori giovani professionisti della musica in Italia, diretta da Lorenzo Gugole e con il flauto solista di Tommaso Benciolini, vincitore del prestigioso Premio Respighi di New York 2017.

Chiunque oggi, ascoltando la musica di Vivaldi, penserebbe a Venezia e chiunque, passeggiando nelle calli veneziane, avrebbe in mente la musica vivaldiana. Di umili origini divenne uno dei musicisti più in voga a Venezia e in Europa per finire povero e in esilio, di lui non rimane nemmeno la sepoltura. Riscoperto casualmente agli inizi del ‘900, da allora è uno dei musicisti più suonati e rappresentati per la musica da camera. Nella sua prolifica carriera Vivaldi compose centinaia di brani, incluse Opere liriche, musica sacra ma soprattutto composizioni per archi, sonate e concerti. Per l’appuntamento imolese saranno eseguiti da Benciolini cinque degli oltre dieci concerti per flauto e orchestra, mentre la sola orchestra si riserva una sinfonia d’opera e i due concerti per orchestra “Ripieno” e “Alla Rustica”.

Non è un caso che Tommaso Benciolini con l’Appassionata abbiano scelto proprio Vivaldi per questo concerto, visto che insieme nel 2021 gli hanno dedicato un CD, uscito per la per la rinomata etichetta SONY Classical, una monografia in prima mondiale tutta dedicata al maestro veneziano.

Di origine bolognese, Tommaso Benciolini (1991) tra i più giovani flautisti acclamati dalla critica internazionale, dopo aver vinto il prestigioso Premio Respighi di New York nel 2017, ha debuttato sul palco della Carnegie Hall di New York nel 2018 ed è oggi protagonista di un’intensa e appassionata carriera come solista. La sua carriera concertistica lo ha portato in molte delle sedi più prestigiose tra cui la Suntory Hall di Tokyo, il Concertgebouw di Amsterdam, la Philharmonie di Berlino, la Sala d’Oro del Musikverein di Vienna (tra le altre cose sede storica della Filarmonica di Vienna), e in tante altre importanti sale concertistiche. Ha lavorato con molte rinomate orchestre e nel 2012 è divenuto il più giovane docente del Conservatorio “E. F. Dall’Abaco” di Verona. Attualmente è professore presso il Conservatorio di Musica “G.F. Ghedini” di Cuneo.

L’Appassionata nasce nel 2019 attorno alle attività della Gaspari Foundation come gruppo di giovani eccellenze dedito all’approfondimento del repertorio per orchestra da camera. Tra i suoi componenti si annoverano alcuni tra i migliori giovani professionisti della musica in Italia, che si sono perfezionati nelle più importanti istituzioni musicale di tutta Europa e hanno già maturato esperienza concertistica nelle più importanti orchestre italiane tra cui l’Orchestra Sinfonia Nazionale della RAI, l’Orchestra Filarmonica della Scala, l’Orchestra Haydn di Bolzano, l’Orchestra del Teatro Regio di Torino e tante altre. L’orchestra ha già al suo attivo concerti e tour in alcune delle maggiori sedi italiane. Maestro concertatore de L’Appassionata è Lorenzo Gugole, violinista veronese attivo in tutta Europa, Stati Uniti, Cina, Emirati Arabi.