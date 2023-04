Appuntamento giovedì 13 aprile, alle ore 21, in via Cartoleria 42

Protagonista assoluto della danza spagnola, Sergio Bernal sarà sul palco del Teatro Duse di Bologna per la prima data della tournée italiana di ‘Una notte con Sergio Bernal’, promossa da Daniele Cipriani Entertainment. Lo spettacolo, in cartellone il 13 aprile alle ore 21, vede in scena i ballerini, cantanti e musicisti della Sergio Bernal Dance Company e compone un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione iberica, l’eleganza della danza classica e la passione del flamenco, espressione e simbolo della cultura gitana.

Insieme a Miriam Mendoza, iconica con la ‘bata de cola’ tradizionale del flamenco e a José Manuel Benítez, il carismatico e felino Bernal offrirà al pubblico uno spettacolo che declina tutte le sfumature della danza spagnola, dalle più tradizionali alle più sofisticatamente moderne, fino al balletto classico. Il programma si arricchisce delle coreografie originali di Ricardo Cue come l’assolo ‘Il cigno’ in cui Bernal danza sulle celebri note di Camille Saint-Saëns, o ‘El ultimo encuentro’ sulle note di ‘Hable con ella’ di Alberto Iglesias, dalla colonna sonora del film omonimo di Pedro Almodóvar, e che vede impegnati Bernal e Mendoza.

Naturalmente, non mancherà il flamenco con il celebre ‘Zapateado Sarasate’ creato da Antonio Ruiz Soler sulla musica di Pablo de Sarasate, e con intermezzi musicali e cantati dal vivo, come ‘Siempre Lorca’ su testo del grande poeta spagnolo. Sul palco ci saranno, infatti, anche Daniel Jurado (chitarra), Roberto Lorente (voce), Paz de Manuel (voce) e Javier Valdunciel (percussioni).

“Nel 2012 – commenta il produttore Daniele Cipriani – portai un allora diciannovenne Sergio Bernal a danzare al Mittelfest a Cividale del Friuli. Sebbene giovanissimo, in lui già brillava la luce di una star. Nel settembre dello stesso anno lo premiai come ‘Danzatore emergente’ al Premio Positano di cui, all’epoca, ero il direttore artistico. Con il tempo, Sergio divenne étoile presso il Balletto Nazionale Spagnolo e così, nel 2018, potei invitarlo come ‘étoile a sorpresa’ di Les Étoiles. Da quel momento non è mai mancata la sua presenza alle edizioni successive di Les Étoiles, anzi ne è diventato il beniamino! È inoltre stato tra i protagonisti dei miei spettacoli ‘Stravinsky’s Love’, ‘Duets and Solos’ e ‘Eros’. Quando, in occasione di Les Étoiles 2020, ho organizzato un incontro tra Sergio e il grande stilista Roberto Capucci, il maestro dell’alta moda ha voluto creare per lui un costume, ispirato ai toreador di Spagna, costume iconico che Bernal ha poi indossato anche ne ‘L’uomo che danza’ a Castel Sant’Angelo l’anno scorso. Con ognuno di questi spettacoli, l’amore del pubblico italiano per Sergio Bernal è andato crescendo: i suoi fan potranno ora goderselo in uno spettacolo tutto suo in cui sono certo che ancora una volta li manderà in visibilio con il suo flamenco scatenato, quando egli è, come si dice in termini gitani, posseduto dal suo ‘duende’, e il suo virtuosismo davvero impressionante.”

La tournée che si apre al Teatro Duse proseguirà al Teatro Verdi di Gorizia (14 aprile), al Teatro Verdi di Pordenone (15 aprile) e al Teatro Mario del Monaco di Treviso (18 aprile).