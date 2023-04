“La via del mare e altre storie”, edito da Pendagron, è la prima pubblicazione di Tomesani

Oggi, venerdì 14 aprile, dopo una pedalata a partecipazione libera con partenza alle 19.00 da Bologna, alle 20.15 alla Polisportiva Progresso di Castel Maggiore, in via Lirone 46, si terrà la presentazione del libro “La via del mare e altre storie – itinerari in bicicletta attraverso la grande pianura” (Pendragon, 2022) con il saluto della Sindaca Belinda Gottardi e la conversazione con l’autore Roberto Tomesani e con il vicepresidente della consulta per la sostenibilità ambientale di Castel Maggiore, Andrea Ballandi.

Roberto Tomesani, “La via del mare e altre storie” – Itinerari in bicicletta attraverso la grande pianura (Pendragon, 2022)

Quando hai voglia di fare un viaggio in bici ma non ti senti pronto, quello è proprio il momento giusto per partire. La sfida autentica non è la distanza da percorrere, ma la semplicità di spirito con cui pedali. Qui potrai trovare dieci storie che ti porteranno attraverso itinerari tutti da scoprire. Ogni percorso parte dai dintorni di Bologna e costeggia il Reno, o altri corsi d’acqua, seguendoli fino alla meta. In bicicletta, naturalmente! Perché a piedi è troppo lungo e in macchina non ci si passa.

Tutti lo conoscono come Tom, ma il suo nome è Roberto Tomesani. La sua passione è sempre stata fare fotografie e correre in macchina, poi un brutto incidente e sei mesi passati a letto gli hanno fatto capire quali sono i veri valori della vita. Ha sempre amato la sua città e, nonostante il clima, usa la bici tutti i giorni – oltre che in vacanza. Con l’associazione Salvaiciclisti collabora al progetto #biciliberatutte, per insegnare a pedalare alle persone che non hanno mai imparato, e si diverte ad accompagnare gente in giro, raccontando il bello e il buono del territorio. La via del mare e altre storie (Pendragon 2022) è la sua prima pubblicazione.