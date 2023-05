L’inaugurazione è prevista venerdì 5 maggio; grande protagonista, oltre alla musica, anche la tecnologia

Ritorna Favole a firma Mauro Camattari, colui che ideò il progetto a metà degli anni 90, e che fu l’artefice, assieme ai suoi collaboratori, di un successo epocale, inaspettato, senza eguali. Dal 1995 al 2002 Favole fu uno dei locali simbolo della movida, gemellato con i migliori locali italiani, nonostante la sua posizione allora poco strategica, fuori dalla città di Bologna, in aperta campagna.

Con un’esperienza consolidata e una virata nel mondo dello spettacolo, culminata con la regia di importanti eventi anche internazionali e una propria casa di produzione cinematografica a Roma, Camattari si rituffa nel mondo Favole, sua grande passione, oggi più in veste di regista, per dirigere assieme al suo staff di PR, un ricco programma nel quale immergersi, in un giardino incantato, dove passare dalla cena, spettacolo e intrattenimento alla musica da ballare.

Il rilancio di Favole targato Mauro Camattari è stato fortemente voluto dal direttivo di Villa San Pietro, in primis da Danilo Maranini, vocalist storico dei più noti club italiani, e al timone di Villa San Pietro dal 2018.

Mauro si allontana da FAVOLE nel 2002, nel periodo di massimo splendore e si trasferisce a Milano per inseguire altri sogni. Inizia a collaborare per i live con Gigi D’Alessio e Patty Pravo come regista, tecnico di palco e tour manager, firma la regia di grandi eventi per brand come Adidas e Breil, passando per la realizzazione di video e la consulenza per l’ effettistica della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Pechino. Chiamato e voluto dal Vaticano per la realizzazione di docufilm che raccontassero con un linguaggio nuovo le storie della Bibbia e dei Vangeli. Oggi ha una sua casa di produzione cinematografica a Roma. La musica è e rimane sempre la sua passione e ha la fortuna di tornare a farla con l’esperienza cinematografica, culminato con il concerto di Andrea Bocelli nella Sagrada Familia.

“Quest’inverno è girato qualcosa di diverso e ho accettato alla condizione che ritornasse veramente a essere Favole” afferma Mauro. “Ritorno qui avendo carta bianca, ma non sono un dittatore, “ sorride “ho desiderato coinvolgere vecchi amici, parte staff del Matis, villa delle rose e opera di Riccione, per far rinascere Favole, far riprendere il battito delle Favole e mi hanno seguito. I tempi sono cambiati, la fatica è cercare di entrare nel mood di oggi. Lavorando nello spettacolo sono abituato a lavorare con tutte le generazioni. Sono cambiate le mode, i generi musicali. Oggi mi sento più un coach, un allenatore che cerca di vedere cosa c’è di meglio nel settore, e che funzioni, e di scegliere persone che facciano squadra. E’ la cosa più difficile, ma ho trovato entusiasmo. Favole non è mai diventato vecchio. Si è fermato a un certo punto e non è voluto diventare vecchio. Quindi non ha stancato. Siamo andati a fare un viaggio nel tempo, siamo ritornati e ripartiamo da lì. Cerchiamo di attualizzare i fine anni novanta inizio 2000 che sono stati gli anni più belli in assoluto dei club. E’ cambiato il mondo ma la voglia divertirsi è rimasta, forse anche di più”.

Favole vuole mettere in scena la musica, con un calendario di appuntamenti, dj-set, cene spettacolo, esibizioni e concerti nei quali troveranno spazio anche dei format di successo proposti da altri circuiti musicali nazionali.

Ma vuole anche raccontare un prodotto che anche dal punto di vista sensoriale risponda a tutti, e la parola chiave sarà la regia.

Una regia unica piloterà tutto l’audio, le luci, gli schermi led, i video ed altri effetti che ci saranno in giro per il locale, per rendere l’ambiente molto emozionale. Esperienza e innovazione si integrano nell’allestimento a cura di Davide “Magic” light designer, dando vita a una trama fatta di musica, tecnologie, sistemi audio visivi, effettistica, luci, proiezioni e nella quale l’impatto estetico, emozionale, visivo, il gusto aggiungeranno valore per il pubblico che si sentirà protagonista. A completare il tocco estetico il completo restyling dei vecchi locali, curato dal designer Alessandro Romagnoli.

Le serate saranno il venerdì Favole (a partire dal 5 maggio), il sabato con l’ospitalità di gruppi che organizzeranno dei propri eventi e una delle grosse novità saranno i martedì a settimane alterne con un prodotto legato al cibo e al movimento del circo contemporaneo “Panem et circences” che era il motto del circo Massimo, con tanti ospiti del circo contemporaneo, artisti provenienti dal Cirque du Soleil e altri grandi nomi di respiro nazionale e internazionale.

Saranno gemellati con Matis, Discoring, Villa Papete, Villa delle Rose. Lo staff di P.R. è coordinato da Stefano “Fiore”, Michele Cristofori, Robby Calcagno, Nik Sanzo e Francesco Turano.

Per l’inaugurazione ci saranno Sangio Dj& HilaryVoice, il 12 maggio Festa Discoring in gemellaggio con Villa Papete e il 19 maggio Vida Loca, il format più in voga degli ultimi due anni. Musica History nel privée.

www.favoleclub.it