Al via due classi di frequenza, iscrizioni entro il 31 maggio

Iscrizioni aperte al laboratorio di sartoria ‘Upcycling: moda, teatro, sostenibilità’ condotto dalla recycler, costumista e imprenditrice Greta Naselli che, a giugno, torna al Teatro Duse di Bologna. Dopo il successo della prima edizione, quest’anno, a grande richiesta del pubblico, il laboratorio raddoppia l’appuntamento avviando non più una sola classe di frequenza, ma due. Si potrà infatti scegliere se seguire le lezioni il lunedì (5, 12, 19, 26 giugno) oppure il martedì (6, 13, 20 e 27 giugno), sempre dalle ore 18 alle ore 20, per un totale di 8 ore ciascuno.

Il percorso, promosso dall’Associazione Teatro Duse in collaborazione con il laboratorio di moda indipendente Repunto di Catania, mira a trasmettere con lezioni pratiche e alcuni cenni teorici l’arte della trasformazione sartoriale tramite l’upcycling. Si tratta di una tecnica basata sulla creatività e la rigenerazione che sfrutta l’enorme potenziale estetico del ricamo e delle applicazioni, per un approccio sostenibile alla moda e alla sartoria teatrale.

I partecipanti impareranno, quindi, come dare nuova vita ad un capo di abbigliamento scelto tra i propri abiti dimenticati nell’armadio e scopriranno i trucchi di una tecnica green, utilizzata da sempre in teatro per la realizzazione dei costumi di scena d’epoca e contemporanei. Il laboratorio, che si terrà negli spazi del Teatro Duse, è adatto a tutti, esperti e principianti, professionisti e appassionati.

La quota di iscrizione a 4 incontri è di 120 euro (+ in omaggio la tessera Socio Argento Teatro Duse). La quota è ridotta a 100 euro per tutti i Soci Oro del Teatro Duse. Sono disponibili solo 12 posti per ciascun gruppo di frequenza. Entro e non oltre il 31 maggio 2023 è possibile iscriversi al laboratorio, inviando una mail (con nome, cognome e numero di telefono) a biglietteria@teatroduse.it.