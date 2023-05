Sabato 13 maggio visita guidata notturna alla scoperta dei segreti della Rocca

Sabato 13 maggio la Rocca Sforzesca (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere) resta accesa fino a tardi per la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa culturale che si svolge in contemporanea in tutta Europa, promossa dal Consiglio d’Europa e in Italia dal Ministero della Cultura per favorire la conoscenza del patrimonio museale europeo. Alle 21.30, i Musei Civici di Imola organizzano un’apertura straordinaria con una speciale visita guidata notturna “I segreti della Rocca raccontata dal direttore dei Musei Diego Galizzi”.

L’iniziativa è l’occasione per vivere una notte speciale all’insegna della bellezza e della storia, guidati dal direttore dei musei, alla scoperta delle vicende e dei segreti della Rocca Sforzesca, splendido esempio di architettura fortificata rinascimentale, le cui origini risalgono alla seconda metà del Duecento. Durante la visita si potranno ammirare le collezioni permanenti di ceramica rinvenute nella Rocca durante gli interventi di restauro degli anni ’60 che testimoniano la vita all’interno della fortezza, oltre alla raccolta d’armi costituta da circa seicento pezzi. Inoltre i visitatori avranno la possibilità di essere condotti anche in alcuni ambienti solitamente chiusi al pubblico, ognuno dei quali riserva delle sorprese.

“Questo appuntamento rientra in un ampio novero di iniziative che proponiamo per aprire i Musei Civici di Imola ancora di più all’esterno, organizzando numerose iniziative che mirano ad interessare pubblici differenti. Con l’arrivo della stagione primaverile questo è un modo per avvicinare turisti e cittadini al luogo della cultura più rappresentativo e affascinante della città, la Rocca, offrendo un’occasione di visita che è anche un’esperienza di scoperta considerato l’orario serale” commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

La visita guidata è inserita nel cartellone delle aperture speciali dei Musei della Città Metropolitana, per la “Notte Europea dei Musei 2023”, il programma completo è disponibile sul sito dedicato: www.cittametropolitana.bo.it/cultura/nottemusei

La visita guidata è ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria attraverso l’App “Io prenoto/[Rocca Sforzesca] o telefonando al n. 0542 602609.

Per informazioni: Musei Civici di Imola, tel. 0542 602609, musei@comune.imola.bo.it, www.museiciviciimola.it