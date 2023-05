Appuntamento al teatro di Bologna venerdì 19 maggio alle ore 21

Sergio Cortés, il sosia del Re del Pop più acclamato al mondo, sarà il 19 maggio (ore 21) sul palco del Teatro Duse di Bologna con ‘Michael Jackson Experience’, show tributo all’artista scomparso nel 2009. Cortés, ballerino spagnolo, non è il solito trasformista. Ciò che impressiona il pubblico che segue i suoi tour internazionali è la stupefacente somiglianza fisica e vocale con Michael Jackson.

Al Duse, Cortes porta uno spettacolo di oltre due ore, pensato per far rivivere tutti i momenti più emozionanti della storia artistica di Jackson. Accompagnato da una band live e da un eccezionale corpo di ballo, Cortés dà corpo e voce a successi immortali come Dangerous, Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal, Heal the World e tantissimi altri, tra effetti scenici, coreografici e video che riproducono le vere performance della star della musica pop.