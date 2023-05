L’incasso del concerto sarà interamente devoluto all’assistenza dei bambini che sono stati coinvolti nel terremoto di Siria e Turchia tramite UNICEF

Mercoledì 24 maggio 2023, presso il Teatro Stignani di Imola torna il concerto di beneficenza “I BAMBINI SUONANO PER I BAMBINI”, un progetto unico che coinvolge l’Innocenzo da Imola Ensemble composto da una quarantina di giovanissimi musicisti e un grande interprete della musica qual è Peppe Servillo, con un programma che attraversa la canzone italiana d’autore con un’incursione nelle sonorità della musica brasiliana. Quest’anno il concerto s’intitola Condividere e sognare insieme… e grazie all’Unicef, il suo incasso sarà interamente devoluto all’assistenza dei bambini che sono stati coinvolti nel terremoto di Siria e Turchia del 6 febbraio 2023.

Sul palco Peppe Servillo, già storica voce degli Avion Travel insieme all’Innocenzo da Imola Ensemble, preparato e diretto dai docenti e musicisti Massimo Ghetti, Annalisa Mannarini, Letizia Ragazzini, Stefano Stalteri, Marco Trebbi e Luigi Zardi, affronteranno alcuni capolavori della nostra musica popolare di autori quali Domenico Modugno, Lucio Dalla, Gino Paoli, Lucio Battisti, Paolo Conte, Luigi Tenco, Giuseppe Cioffi e Umberto Bindi, sconfinando nella musica brasiliana con un pezzo di Chico Buarque de Hollanda.

Il progetto è volto al coinvolgimento di un largo numero di giovanissimi studenti per mirare ad una presa di coscienza del processo di crescita personale e di costruzione positiva dell’identità, attraverso l’esempio di un grande Maestro e attraverso la Musica di Insieme. I concerti “I BAMBINI SUONANO PER I BAMBINI” degli anni precedenti, prima della pandemia da Covid-19, hanno già visto collaborare l’Innocenzo da Imola Ensemble con artisti di fama internazionale, come ad esempio nel 2017 con lo spettacolo “Il piccolo principe” interpretato dall’attrice Catherine Spaak, nel 2018 con il pianista Danilo Rea per un percorso musicale tra i generi e nel 2019 con Elio (senza le Storie Tese) alle prese con L’opera da tre soldi e altre storie.

L’Innocenzo da Imola Ensemble nasce all’interno del corso musicale dell’Istituto comprensivo n.2, scuola secondaria «Innocenzo da Imola», scuola a indirizzo musicale. L’Istituto ha ottenuto tantissimi riconoscimenti in concorsi nazionali ed internazionali nelle categorie musica d’insieme e solisti, e collabora assiduamente con alcune importanti realtà musicali del territorio, come la Banda musicale Città di Imola, la Nuova scuola di musica Vassura Baroncini, la Scuola secondaria Rolandino Pepoli di Bologna e la Compagnia dei Babbi e delle Mamme con cui hanno realizzato i musical La bella e la bestia e Aladin. Nel corso degli anni, inoltre, la scuola ad indirizzo musicale di Imola, costituita dalle classi di percussioni, pianoforte, sassofono e tromba, ha svolto un’intensa attività concertistica esibendosi in importanti teatri e sale da concerto, come Palazzo Sersanti e la Chiesa San Domenico di Imola, il Ridotto del Teatro Comunale e Auditorium Sant’Agostino di Ferrara e il Teatro delle Celebrazioni di Bologna, e tra il 2015 e il 2016, ha realizzato lo spettacolo Un silenzio lungo cent’anni che vanta il patrocinio dell’Università degli studi di Bologna e della Repubblica Italiana.

Fratello minore di Toni Servillo, Peppe è conosciuto da tempo nel mondo della musica come cantante degli Avion Travel, gruppo napoletano che, in circa trent’anni di lavoro, ha pubblicato numerosi album conquistando importanti riconoscimenti, tra cui nel 2000 la vittoria del Festival di Sanremo con la canzone Sentimento. Ma Peppe Servillo è molto di più: da sempre è un autore musicale (ha scritto per Patty Pravo e Fiorella Mannoia) ma anche un attore cinematografico e teatrale. Nel 2013 ha vinto il premio “Le maschere del teatro italiano” ed il premio “Ubu”, come migliore attore non protagonista per lo spettacolo “Sconcerto”, che lo ha visto recitare insieme al fratello Toni. Al cinema, una grande passione come il teatro che lo accomuna al fratello, si è visto di recente nel corto di Claudio Santamaria “The millionairs” e nel film “Indivisibili” di Edoardo De Angelis con musiche di Enzo Avitabile.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Imola, il Teatro Ebe Stignani, la Scuola Secondaria di I grado a indirizzo musicale “Innocenzo da Imola” (IC2), e la Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.