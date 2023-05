Appuntamento questa sera, mercoledì 24 maggio, alle ore 21, al Teatro Biagi D’Antona

“Non dite a mia madre che…” il segreto della celebrità per 10 minuti: il breve tempo in cui chiunque nell’arco di una serata può decidere di salire sul palco e raccontare al pubblico un aneddoto, una bravata, uno scampato pericolo da non raccontare mai alla mamma, un pezzetto della propria vita che è rimasto addosso, impresso, indimenticabile. Bello o brutto, drammatico o stupido, vergognoso o valoroso. Non importa, basta che sia una storia da regalare al pubblico.

“Don’t tell my mom” è un vero e proprio story show ideato da Matteo Caccia, voce e autore radiofonico su Radio24, che nel corso del tempo ha fatto salire sul palco decine e decine di persone, tra gente comune e volti noti, per raccontare aneddoti ed esperienze di vita spesso comiche, inverosimili e coinvolgenti.

La serata è promossa dal collettivo Quante Storie, ovvero Emanuele Vicentini, Silvia Santachiara, Silvio Perfetti e Stefania Adani, che promuovono varie forme di spettacolo tutte legate allo storytelling, in collaborazione con About Bologna, magazine online di cultura urbana a Bologna (aboutbologna.it). Presenta la serata Silvio Perfetti.

Come funziona?

Si prende coraggio, si sale sul palco e si racconta una storia: eclatante, ironica, demenziale, malinconica che non si racconterebbe mai alla propria mamma.

Due sole regole:

1) La storia deve essere raccontata e non letta

2) Non deve durare più di 10 minuti

Per candidarsi a salire sul palco scrivere alla pagina Facebook dontellmymomBO

L’ingresso agli eventi CondimentiOff è gratuito

E’ necessario prenotare il posto sulla piattaforma Eventbrite

Informazioni: tel. 328.2389373