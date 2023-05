Un cartellone estivo ricco di eventi che apre con la novità del Bologna Portici Festival, che intreccia patrimonio e creatività

Torna Bologna Estate, la rassegna estiva più lunga d’Italia ed estesa anche in tutta l’area metropolitana, rinnovando lo spirito di Bologna come città della cultura e dell’accoglienza, unica per densità culturale e creativa e per il suo mix di grandi eventi e proposte diffuse e di prossimità.

Nonostante le difficoltà che ancora in questi giorni ritardano l’avvio delle attività in collina e alcune zone nell’area metropolitana, l’estate 2023 offre un cartellone fatto di sperimentazione, contaminazione e anticonformismo ma anche di tradizione, saperi antichi e patrimonio artistico e culturale da conservare e valorizzare.

Musica, spettacolo, cinema, letteratura, arte, sport, attività e incontri in un territorio culturale unico e diffuso: dal centro storico ai quartieri del capoluogo e nei territori della pianura, Appennino e circondario imolese, oltre 400 progetti in cartellone di cui 181 nell’area metropolitana, fino al 4 ottobre 2023.

Info su www.bolognaestate.it