Appuntamento il 5 e 6 giugno alle ore 20.30 con l’opera di Gioachino Rossini

Nell’ambito del DUSEgiovani e del cartellone che celebra i primi dieci anni dell’Orchestra Senzaspine, il 5 e 6 giugno (ore 20.30) al Teatro Duse di Bologna va in scena Il signor Bruschino, opera in un atto di Gioachino Rossini, tratta dalla commedia Le fils par Hasard (1809) di Alissan de Chazet e Maurice Ouryè. Il signor Bruschino appartiene a un gruppo di cinque farse che Rossini compose per il Teatro San Moisè di Venezia.

A dirigere l’Orchestra Senzaspine sarà il M° Matteo Parmeggiani. La regia è di Lorenzo Mariani, le scene di William Orlandi e il disegno luci di Fabio Barettin. Particolarmente originale, dinamica e colorata la messa in scena che ambienta l’azione in un moderno golf club in riva al mare.

Lo spettacolo, prodotto dall’Accademia Musicale Chigiana di Siena all’interno del progetto Chigiana OperaLab, ha debuttato lo scorso luglio al Teatro dei Rinnovati di Siena nell’ambito del Chigiana International Festival & Summer Academy 2022.

L’intricata trama racconta la beffa ordita da Florville che, per sposare l’amata Sofia, finge con il tutore di lei, il vecchio Gaudenzio, di essere il figlio del signor Bruschino, al quale egli ha promesso la giovane in sposa. Gaudenzio, che non conosce il volto di nessuno dei due giovani, cade nell’inganno di Florville che, dopo aver scoperto che il promesso sposo è tenuto rinchiuso in una locanda perché deve una somma di denaro al locandiere, si presenta a casa di Sofia, sua complice, facendo credere di essere il giovane sposo. Quando giunge il padre Bruschino ovviamente non riconosce il volto del presunto figlio e crede di essere impazzito fino al momento in cui il proprietario della locanda svela la verità. Florville viene quindi smascherato, ma nonostante Gaudenzio si mostri inizialmente irritato, alla fine riconoscerà l’amore tra i due giovani.