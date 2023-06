Dal 4 giugno al 7 ottobre con più di 50 spettacoli, 16 comuni coinvolti. Tra gli artisti Lella Costa Monica Guerritore e i concerti dei Marlene Kuntz e Goran Bregovic con la sua orchestra

Più di 50 spettacoli, 16 comuni coinvolti, grandi artisti del teatro quali Lella Costa e Monica Guerritore, prestigiosi concerti come Marlene Kuntz e Goran Bregovic con la sua orchestra. Questi alcuni nomi dell’edizione 2023 di Crinali la manifestazione di punta di Territorio Turistico Bologna-Modena che quest’anno si svolgerà dal 4 giugno al 7 ottobre sui sentieri e cammini insieme a musicisti, narratori e teatranti. Spettacoli nei borghi, nelle chiese, negli oratori e nelle piazze più belle dell’Appennino.

Crinali 2023, ideato e coordinato da Marco Tamarri, Francesca Marchi, Carlo Maver e Claudio Carboni vanta la direzione artistica per la sezione Musica di Carlo Maver, Claudio Carboni e per la sezione Teatro di Marco Montanari.

Modalità di partecipazione

Per tutti gli eventi di Crinali è necessario prenotarsi su www.crinalibologna.it

Cinque consigli utili per vivere al meglio gli eventi di Crinali itineranti lungo i sentieri e i cammini del territorio:

1. Le attività itineranti in programma sono svolte in piccoli gruppi, all’aperto, potrebbero pertanto subire variazioni. Per aggiornamenti controlla sempre il sito ufficiale di crinalibologna.it

2. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per prenotare vai su:crinalibologna.it

3. Una volta effettuata la prenotazione riceverai un voucher con tutte le indicazioni utili. Ti invitiamo a non stampare il voucher ma a conservarlo sul tuo telefono o registrarti alla web app di Bologna mybologna.app, è un piccolo gesto nel rispetto della natura

4. Rispetta le performance artistiche e l’ambiente

5. Rilassati e immergiti nella bellezza sconfinata dell’Appennino. Lasciati trasportare dagli artisti per un’esperienza avvolgente che tocca tutte le corde dell’anima