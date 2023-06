Appuntamento dal 6 all’8 giugno alla Casa Circondariale Rocco D’Amato

La rassegna E state alla Dozza! Tre giorni di teatro e musica si articola in tre serate di spettacoli all’aperto in un cortile del Carcere della Dozza, proposti a detenuti e a un pubblico esterno, nell’ambito di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna. Il progetto, nato in stretta collaborazione con la Direzione della Casa Circondariale di Bologna “Rocco D’Amato, è a cura del Teatro del Pratello in collaborazione con Teatro dell’Argine, le due realtà che operano con progetti teatrali alla Dozza, e si avvale anche della collaborazione dell’Associazione culturale Bologna in Musica – Bologna Jazz Festival, per la serata dedicata alla musica.

Questa prima annualità della rassegna vuole sperimentare la possibilità di portare alle persone detenute una offerta culturale di qualità e, allo stesso tempo aprire le porte del carcere alla città, rendendolo uno dei numerosi luoghi che ospitano gli eventi dell’estate bolognese. L’idea è che il progetto possa crescere nei prossimi anni, non solo con la strutturazione di una rassegna estiva di maggiore durata e articolazione, ma anche in un progetto più ampio promosso dal Comune di Bologna con eventi culturali e teatrali durante l’anno che possa attivare collaborazioni con i teatri di Bologna, per “offrire” incontri con gli artisti in cartellone al pubblico della Casa Circondariale.

La rassegna, caratterizzata in questo primo anno da una proposta tutta al femminile, si apre martedì 6 giugno con La semplicità ingannata – Satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne, spettacolo di Marta Cuscunà liberamente ispirato alle opere letterarie di Arcangela Tarabotti e alla vicenda delle Clarisse di Udine. La semplicità ingannata riporta alla luce la voce di un gruppo di giovani donne che, nel Cinquecento, lottarono contro le convenzioni sociali, rivendicando libertà di pensiero e di critica nei confronti della cultura maschile.

Mercoledì 7 giugno in scena Vecchia sarai tu! di Antonella Questa: tre generazioni a confronto offrono un ritratto divertente e amaro sullo scorrere del tempo. Uno spettacolo che con leggerezza e sensibilità porta a riflettere su quanto la vecchiaia possa anche essere un dono e regalare ancora momenti ricchi e belli. Giovedì 8 giugno, in collaborazione con l’Associazione culturale Bologna in Musica, organizzatrice del Bologna Jazz Festival, la rassegna si chiude con Lost Mona Lisa, il concerto della cantante e musicista bolognese Eloisa Atti, insieme a Marco Bovi, Emiliano Pintori, Stefano Senni, Marco Frattini.