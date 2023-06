Nuovo ponte artistico e culturale fra il paese dei muri dipinti e la città reggiana

Un nuovo ponte artistico, culturale e relazione che unisce Dozza a Correggio. Merito della mostra ‘Omaggio al Correggio tra le mura della Rocca – 70 incisioni originali di 50 artisti dell’ALI’ che dal 10 giugno, con inaugurazione ad ingresso gratuito fissata in agenda alle ore 17.30 (prenotazione obbligatoria rocca@comune.dozza.bo.it – 0542 678240) al 23 luglio sarà protagonista nelle sale della pinacoteca castello dozzese. Un’esposizione, patrocinata dal Comune di Dozza, che nasce proprio dal prestito delle opere da parte del municipio di Correggio a quella Fondazione Dozza Città d’Arte che gestisce gli spazi della fortezza del paese.

“Il progetto di curatela di una mostra nasce da una prima proposta dell’Associazione Liberi Incisori, nella figura del suo presidente Marco Fiori, e dalla disponibilità di prestito da parte del Comune di Correggio – spiega Barbara Chiarini schierata in prima linea nell’organizzazione dell’appuntamento – Nel 2022 i maestri/artisti associati all’ALI sono stati chiamati a interpretare liberamente Antonio Allegri, il Correggio e, come soggetto ispiratore, la sua vita e le sue opere”. Con una bella mostra a corredo: “Le 70 opere sono state poi donate al Comune di Correggio e sono divenute oggetto del percorso espositivo ‘Nello spirito del Correggio’ per l’Annuario 2022 dell’ALI – continua -. Un itinerario di visita andato in scena nelle sale di Palazzi Principi dal 15 ottobre al 27 novembre dello scorso anno. Una tappa dozzese frutto della generosità delle relazioni: dai primari contatti con la compianta Maria Agata Amato, artista del Muro Dipinto e maestro incisore della Accademia delle Belle Arti, all’instancabile attività della presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte, Simonetta Mingazzini. Ma anche la passione di Marco Fiori e il sostegno del critico e storico d’arte Marzio Dall’Acqua. Senza dimenticare il municipio di Correggio”.

Una visione lungimirante alimentata dalla felsinea ALI – Associazione Liberi Incisori nata nell’aprile del 2009 dalle ceneri dell’A.I.E.R. – Associazione Incisori Emiliano-Romagnoli fondata da Giuseppe Zunica nel 1997 e da lui diretta fino a dicembre 2007. Una realtà che svolge la propria attività nel settore della tutela, promozione e valorizzazione dell’incisione originale attraverso incontri, mostre, corsi, conferenze, convegni nonché l’edizione di incisioni originali, riservate ai soci, e la pubblicazione di documenti, annuari e cataloghi aperti alle migliori collaborazioni di artisti, critici e letterati. Tante le esposizioni sul territorio nazionale ed estero in luoghi di assoluto rilievo ma con un grande comune denominatore: la presenza di un filo conduttore, o tema, capace di dare un senso a rassegne collettive di artisti diversi per stile, linguaggio e visione poetica. Senza dimenticare la sinergia con la Soprintendenza Archivistica dell’Emilia Romagna e l’A.N.A.I, l’Associazione Nazionale Archivistica Italiana nel progetto ‘Terra tremuit’, vasta mostra di incisioni finalizzata alla raccolta fondi per il restauro di archivi e documenti danneggiati dal sisma emiliano del 2012, e la pubblicazione dei celebri ‘Quaderni dell’ALI’ di approfondimento sulla specialità artistica (www.alincisori.it).

“Negli ultimi tempi abbiamo sottolineato spesso quanto la Rocca sia pronta ad accogliere iniziative ed eventi culturali che spaziano in vari settori artistici e di collezionismo – analizza Simonetta Mingazzini alla guida della Fondazione Dozza Città d’Arte – La mostra celebra una forma di espressione, a volte ed erroneamente considerata ‘minore’, che ha un’altissima dignità artistica e riveste un ruolo documentario importantissimo. Il frutto di operazioni tecnicamente assai complesse”. E ancora: “La mostra consolida l’ottima collaborazione con l’ALI, Associazione Liberi Incisori, già avviata nel corso del settembre 2021 in occasione della XXVIII Biennale del Muro dipinto di Dozza e consente di stringere un patto istituzionale con il Comune di Correggio – specifica -. Prevista anche l’opportunità di colloquiare e intervistare molti dei 50 incisori che espongono i lavori per approfondire con loro le tecniche utilizzate, i segreti del mestiere e la raffinatezza di tale arte”.

“Le 70 opere in mostra sono state realizzate da 50 artisti italiani aderenti all’Associazione Liberi Incisori, maestri della grafica d’arte originale e delle relative forme del linguaggio incisorio, calcografico e xilografico, che le caratterizza – sottolinea Marco Fiori, presidente ALI -. Appositamente pensate per il Comune di Correggio, esposte nell’autunno del 2022 al Palazzo dei Principi e conservate presso il museo civico ‘Il Correggio’, sono ora in mostra alla Rocca di Dozza in un nuovo allestimento focalizzato sulle tecniche di incisione e di stampa. Questo prestito, nato da un ideale connubio promosso da ALI fra i responsabili dei due musei, è un bellissimo esempio di come opere di impianto originale, significative e di notevole qualità, possano affrontare in sedi diverse una diversa regia espositiva di uguale interesse e prerogative”.

Durante il periodo di svolgimento della mostra, nell’intento di approfondire l’aspetto delle tecniche incisorie, gli artisti dell’ALI hanno dato disponibilità alla realizzazione di laboratori e visite guidate. Un primo incontro con accompagnamento guidato è in calendario il prossimo 25 giugno alle ore 15.30 con prenotazione obbligatoria (rocca@comune.dozza.bo.it – 0542 678240) e acquisto biglietto d’ingresso al museo Rocca di Dozza. Stesso titolo d’accesso, come di consueto, per la visitare l’esposizione dall’11 giugno al 23 luglio.