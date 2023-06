Dalle 18 alle 22 apertura al pubblico in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2023

In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia 2023, sabato 17 giugno dalle ore 18 alle 22 verrà aperto al pubblico il deposito archeologico di Imola Musei sito nel complesso del Sante Zennaro.

Durante la serata la dott.ssa Valentina Manzelli, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara proporrà alle ore 18.30 e in replica alle ore 20.30 un percorso guidato all’interno del deposito per presentare dal vivo alcuni importanti reperti archeologici imolesi recentemente rientrati nella sede di custodia dopo il restauro archeologico curato dalla Soprintendenza di Bologna. L’ingresso sarà gratuito e non occorre prenotazione.

L’iniziativa è organizzata da Imola Musei e dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, aderisce all’invito del Ministero della Cultura, di prendere parte alle Giornate Europee dell’Archeologia. Queste Giornate sono nate sotto l’egida del Ministero della Cultura Francese, per mezzo dell’INRAP – Istituto Nazionale di Ricerca Archeologia Preventiva – che, in seguito alla partecipazione all’evento di numerosi stati europei, dal 2020 ha preso il nome di Journées Européennes de l’Archéologie – JEA, impegnandosi a presentare al pubblico le attività scientifiche alla base di ogni ricerca archeologica, con particolare rilievo alle attività di archeologia pubblica preventiva.

Durante questa 14^ edizione, tutta l’Europa avrà un appuntamento con la propria storia.

L’iniziativa si svolge anche in occasione della Fiera Agricola del Santerno, in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno, nel complesso del Sante Zennaro.

Per informazioni: Imola Musei – 0542.602609 – musei@comune.imola.bo.it – www.imolamusei.it

Deposito Archeologico “Sante Zennaro” via Pirandello 12, Imola