Il sindaco Luca Albertazzi: “Una bella notizia per la nostra comunità”

Entra nel vivo la seconda fase del percorso di co-progettazione per la gestione della programmazione teatrale a Dozza. E insieme al municipio guidato dal sindaco Luca Albertazzi ci sarà ancora l’Associazione Teatro ‘La Bottega del Buonumore’ APS del presidente e direttore artistico Davide Dalfiume.

Il proseguo di un’intesa, per altri quattro anni, che dal 2018 è focalizzata all’organizzazione di rassegne ed eventi capaci di alimentare sempre più i ricchi cartelloni estivi ed invernali del teatro del paese dei muri dipinti. Punto forte della progettualità, confermatissimo dal lontano 2020, il festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I comici del borgo’ che animerà i mesi di luglio e agosto alle latitudini di Piazza Zotti e Piazza Libertà a Toscanella. Otto serate, con entrata a offerta libera, durante le quali si esibiranno volti nuovi del panorama comico nazionale e nomi eccellenti. Un format consolidato, con la conduzione affidata al solito duo formato da Marco Dondarini e Davide Dalfiume ed un cast fisso di artisti a supporto, che vedrà protagonisti sul palco tanti big della risata ma anche gli allievi del corso di comicità di Università Aperta di Imola. Una rassegna riconosciuta da tempo di interesse nazionale e che rispetta le finalità di promozione turistica dei Borghi più belli d’Italia. Un modello virtuoso anche in termini di sostenibilità economica con il coinvolgimento logistico di alcune associazioni locali. Nel mese di luglio, poi, spazio anche ad una mostra con ingresso gratuito di tavole a fumetti di Magnus, pseudonimo del grande artista felsineo Roberto Raviola, nella sala per gli spettacoli.

Sul fronte invernale, invece, la co-progettazione punterà forte sul mondo del cinema. Al via una serie di incontri con registi, a cui seguiranno altrettante proiezioni di pellicole sul grande schermo, del calibro di Anna Di Francisca, Carlo Sarti, Ambrogio Lo Giudice ed Enza Negroni. Senza dimenticare il progetto Teatro Ragazzi. Una proposta di laboratori, incentrati sull’avviamento alla disciplina artistica, da elaborare durante l’orario scolastico delle classi della scuola primaria. Il modo migliore, in compagnia di disegnatori, attori e burattinai, per mostrare ai più giovani l’arte scenica nei suoi diversi generi e sviluppare un filone di confronto ed ascolto utile a favorire la loro espressività, la socializzazione e la capacità di mettersi in gioco superando le barriere emotive e psicologiche dell’età.

Una pianificazione che prevedrà anche tre spettacoli domenicali rivolti ai più giovani tra magia, comicità, burattini e favole. Una pianificazione che strizza l’occhio allo sviluppo della coesione sociale, all’integrazione ed alla partecipazione con il teatro chiamato a svolgere un’azione pedagogica e culturale. Valori che a Dozza fanno rima anche con l’esperienza del teatro sociale, che coinvolge le persone in situazione di disagio, vulnerabilità e a rischio di esclusione, sfociata nel progetto ‘Cittadinanza in scena’ ospitato in paese. Una bella opportunità per promuovere la sensibilizzazione della collettività nei confronti del tema dell’emarginazione attraverso la materia culturale.

Solide, inoltre, le forme di integrazione, partecipazione e collaborazione previste con diverse realtà associative della zona che hanno la possibilità di proporre eventi in teatro senza costi aggiuntivi da sostenere e la sinergia con la rete del volontariato imolese. L’intesa con l’Associazione Teatro ‘La Bottega del Buonumore’ APS assicura pure il servizio di assistenza tecnica in sala per gli eventi curati direttamente dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del posto oltre alla pulizia e vigilanza dell’immobile. Pianificata, infine, la sostituzione delle tende nere oscuranti delle finestre come intervento di miglioria della location.

“La conferma di questa intesa gestionale è una bella notizia per la nostra comunità – fa sapere il sindaco del Comune di Dozza, Luca Albertazzi -. L’augurio di buon lavoro a Davide Dalfiume e a tutto lo staff de ‘La Bottega del Buonumore’ che nel corso del tempo hanno dimostrato di interpretare al meglio il proprio ruolo di gestori del teatro. Un progetto sviluppato in stretta collaborazione con l’ente e secondo una logica di interazione con le altre realtà associazionistiche e culturali del paese”. E ancora: “La co-progettazione ha dato vita, inoltre, a format innovativi come il festival ‘Sotto le stelle di Dozza: I comici del borgo’ diventato un modello d’esportazione in altri borghi dell’Emilia-Romagna – conclude -. Tantissime, più in generale, le attività annue alimentate dai gestori per un deciso incremento, numerico e qualitativo, degli appuntamenti che vivacizzano il nostro tessuto culturale e turistico”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Davide Dalfiume, presidente e direttore artistico l’Associazione Teatro ‘La Bottega del Buonumore’ APS: “Soddisfatti di poter dare un seguito al lavoro svolto in questi anni che, a nostro avviso, ha delineato i nuovi tratti della proposta culturale e di intrattenimento dozzese – aggiunge -. Ora lavoriamo per consolidare i tanti progetti che abbiamo in mente tra conferme e novità. Tra queste ultime spicca l’agenda di incontri con i registi e le relative proiezioni cinematografiche dei loro capolavori durante il periodo invernale. Ma anche una serie di spettacoli a misura di famiglia”.