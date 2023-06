Tanti gli appuntamenti in calendario sino al 21 settembre al teatro di via Cartoleria, 42

Sino al 21 settembre tornano in scena al Teatro Duse di Bologna Un’estate… Mitica! e Fantateatro Danza, le due rassegne di Fantateatro dirette da Sandra Bertuzzi e dedicate agli spettatori dai 5 anni in su, promosse nell’ambito del DUSEgiovani e di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Per quanto riguarda la mitologia classica, in programma ci sono 7 titoli. Gli spettacoli sono in agenda alle ore 20.30. Quest’anno, la rassegna verterà in particolare sui protagonisti e le protagoniste dei racconti che saranno la chiave di lettura per una nuova narrazione delle leggende classiche.

Da vedere Ercole l’eroe dalla forza leggendaria (20-22 giugno). A seguire Pandora e il vaso segreto (27-29 giugno), Perseo il ragazzo che sconfisse Medusa (4-6 luglio), Circe la maga (11-13 luglio), Orfeo il musicista capace di incantare (18-20 luglio) e Demetra e le stagioni (5-7 settembre).

Dopo la pausa estiva, invece, sono due gli appuntamenti pensati per avvicinare i più piccoli alla danza: La bella addormentata (12-14 settembre) e Il carnevale degli animali (19-21 settembre). I biglietti (11 euro) sono già disponibili sul sito www.teatroduse.it e sul circuito Vivaticket.

Biglietti

Posto unico: 11 euro

Biglietteria

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

On line: teatroduse.it | Vivaticket