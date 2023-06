In Piazza Maggiore, a Bologna, con lo schermo più grande d’Europa, ancora una volta si creerà la magia del grande cinema all’aperto, un’arena attenta anche all’ambiente, grazie alla presenza dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata

Diciassette anni insieme alla Fondazione Cineteca di Bologna, per sostenerne, senza interruzione, l’impegno alla conservazione e promozione del grande cinema. Una lunga collaborazione quella con il Gruppo Hera, che ogni estate culmina con la rassegna cinematografica Sotto le stelle del cinema. L’iniziativa dà la possibilità a tutti di vedere gratuitamente decine di film di qualità sotto le stelle in Piazza Maggiore, nel cuore di Bologna, una cornice unica al mondo che ospita lo schermo più grande d’Europa.

In particolare, il Gruppo Hera, insieme alla Cineteca, ha selezionato quest’anno due titoli per arricchire ulteriormente la programmazione: lunedì 3 luglio verrà proiettato il film The Square, scritto e diretto da Ruben Östlund e vincitore della Palma d’oro al Festival di Cannes nel 2017; mercoledì 26 luglio sarà la volta di Million Dollar Baby, il film del 2004, diretto e prodotto da Clint Eastwood, che si è aggiudicato 4 premi Oscar.

Inoltre, in collaborazione con la Cineteca, il Gruppo Hera anche quest’anno collocherà in Piazza Maggiore i contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica, vetro/lattine e per il rifiuto indifferenziato, che rimarranno a disposizione per tutta la durata della programmazione, per un’arena all’aperto attenta all’ambiente.

“Sosteniamo anche la 37ª edizione di questa storica rassegna cinematografica con convinzione e orgoglio, confermando il valore di questo appuntamento ormai consolidato negli anni e fra i più importanti del territorio. Un regalo che ogni anno la Cineteca di Bologna dona alla città, contribuendo alla cultura e all’animazione delle sue serate estive – afferma Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Hera – Alimentare occasioni di socialità che puntino a fortificare il radicamento territoriale, la coesione sociale e il benessere dei cittadini è uno degli obiettivi che il Gruppo Hera si impegna a perseguire ogni giorno, garantendo servizi efficienti e continuativi, e insieme contribuendo alla crescita di una città sempre più aperta ad una cultura inclusiva”.