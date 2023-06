Verrà inaugurata la mostra “Felice Giani a Imola. I bozzetti per il Teatro di Cerere”

Al via oggi “Estate… a Palazzo Tozzoni”,visite guidate e incontri che rientrano nella rassegna “Sere d’estate ai musei”, che prevede ben dieci appuntamenti fra Palazzo Tozzoni e Rocca Sforzesca, per viaggiare nell’arte e nella storia, con diverse possibilità di vivere esperienze uniche e di grande suggestione alla luce del tramonto o nel pieno della notte circondati dalle candele.

In specifico, a Palazzo Tozzoni sono in programma una mostra, un incontro e una speciale visita guidata notturna. Si comincia oggi venerdì 23 giugno, con l’inaugurazione della mostra “Felice Giani a Imola. I bozzetti per il Teatro di Cerere”, in programma fino al 10 settembre. In occasione dell’inaugurazione, alle ore 17.30 si terrà l’incontro ad ingresso libero e gratuito con Marcella Vitali, dal titolo “Imola neoclassica. Il teatro di Cerere e palazzo Tozzoni tra Felice Giani e Pasquale Saviotti”. Felice Giani e Pasquale Saviotti, maestro e allievo, furono tra i rappresentati in Romagna dello stile Neoclassico che trovò anche a Imola una società nuova, pronta ad accogliere uno stile pittorico ispirato ad un’idea di Bellezza dal valore non solo estetico ma anche morale.

Infine sabato 2 settembre alle 21 il palazzo apre le sue porte al calare del sole per una visita speciale “Una notte a palazzo. Visita notturna a palazzo Tozzoni” (evento su prenotazione e si paga il regolare biglietto d’ingresso al museo).

La mostra: “Felice Giani a Imola. I bozzetti per il Teatro di Cerere” – Per il secondo anno si rinnova a palazzo Tozzoni l’appuntamento “Ospiti a Palazzo”. In quest’occasione per la prima volta a Imola vengono presentati, dal 23 giugno al 10 settembre 2023, i bozzetti che Felice Giani realizzò per la decorazione della volta del Teatro di Cerere, inaugurato nel 1812 all’interno dell’ex convento imolese di San Francesco. L’appuntamento intende così celebrare i duecento anni dalla morte di Felice Giani, esponendo i bozzetti nella sala della musica, in dialogo con le decorazioni delle pareti e della volta, opera di uno dei migliori allievi di Giani, Pasquale Saviotti.

La mostra è aperta fino al 10 settembre con i seguenti orari: venerdì 15-19, sabato e domenica, 10-13 e 15-19. Costo: regolare biglietto d’ingresso al museo.

La rassegna “Sere d’estate ai musei” è realizzata con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, che si ringrazia per il sostegno. Si ringraziano inoltre il Consorzio Vini di Romagna e le aziende appartenenti al Comitato D.O.C. Colli d’Imola che hanno messo a disposizione i vini.

Per info: www.imolamusei.it – Info: 0542 602609 – musei@comune.imola.bo.it