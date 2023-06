Sabato 1° luglio un evento speciale per celebrare il legame tra la città e il pianoforte

Dalla pluriennale vocazione della nostra città nei confronti del pianoforte nasce “Imola Piano e Forte”, un originale format musicale alla sua prima edizione che animerà il centro storico sabato 1° luglio. È un’iniziativa realizzata dall’Area Cultura del Comune di Imola in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il maestro”.

“La città di Imola ha una vocazione strettissima con uno strumento: il pianoforte – spiegano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – sede da decenni della prestigiosa Accademia “Incontri con il maestro”, ha visto negli anni alternarsi docenti tra i più accreditati del panorama mondiale e talentuosi allievi che da Imola hanno intrapreso brillanti carriere internazionali. La scuola di musica Vassura-Baroncini vede nei corsi di pianoforte un’assoluta eccellenza, sia per numero di iscritti sia per il livello raggiunto dagli allievi. Il pianoforte è quindi legato a doppio filo con la storia recente di questa città e la prima edizione di “Imola Piano e Forte” vuole essere un evento che l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Accademia Pianistica, desidera proporre ai cittadini proprio per sottolineare questo tratto culturale distintivo della nostra comunità”.

“Imola Piano e Forte” – Sabato 1 luglio, dalle ore 19 alle 23 saranno allestite cinque postazioni pianistiche nel centro storico – piazzetta S. Francesco, via Emilia, piazza Gramsci, piazza Matteotti e piazza Caduti per la Libertà – dove, senza soluzione di continuità, si esibiranno i brillanti allievi dell’Accademia Pianistica in una formula “Piano City”, con la città come palcoscenico diffuso. I giovani pianisti proporranno al pubblico un repertorio della musica d’arte, con la possibilità di fruirlo in modo informale e inconsueto.

Ecco i pianisti e le musiche che eseguiranno nelle diverse postazioni:

in piazzetta S. Francesco (via Emilia all’altezza della biblioteca) si alterneranno Lorenzo Felcioni e Tommaso Ridolfi , Lin Wang e Giulia Zampieri su musichedi Ravel, Liszt, Rachmaninov, Beethoven, Brahms, Debussy

, su musichedi Ravel, Liszt, Rachmaninov, Beethoven, Brahms, Debussy sulla via Emilia all’altezza di Palazzo Monsignani si esibiranno Ekaterina Chebotareva, Orso Coppin e Mattia Groppello che suoneranno Bach, Prokofiev, Chopin, Alkan, Liszt, Beethoven, Kapustin

che suoneranno Bach, Prokofiev, Chopin, Alkan, Liszt, Beethoven, Kapustin in piazza Gramsci Wataru Mashimo, Anastasia Fioravanti e Daniele Ceraolo interpreteranno Mussorgsky, Beethoven, Chopin, Debussy, Mendelssohn, Ravel, Scarlatti, Schumann e Gershwin

in piazza Caduti per la Libertà Sofia Donato, Ryusuke Sasaki, Dora Bakiu eseguiranno Mendellsohn, Ravel, Bramhs, Beethoven, Liszt, Prokofiev, Chopin, Rameau e Couperin

eseguiranno Mendellsohn, Ravel, Bramhs, Beethoven, Liszt, Prokofiev, Chopin, Rameau e Couperin in piazza Matteotti si alterneranno Eleonora e Beatrice Dallagnese e Alessio Lowenthal su musiche di Schubert, Stravinsky, Chopin, Brahms, Skriabin e Rachmaninov.

Il pianoforte sarà il protagonista della giornata fin dalla mattina: dalle ore 9 alle 12, in Piazza Caduti per la Libertà sarà allestito un pianoforte gigante a pavimentoper coinvolgere i più piccoli e il pubblico di ogni età. Potrà essere ascoltato ma soprattutto provato e suonato da chiunque lo desideri, in uno spettacolo interattivo con quattro esibizioni da 20 minuti alternate a momenti in cui gli artisti inviteranno il pubblico a realizzare vere e proprie “passeggiate musicali” lungo la tastiera lunga oltre 7 metri.

Per informazioni: Servizio Teatri, attività musicali e politiche giovanili (via Verdi, 1/3) – tel. 0542 602600 – teatro@comune.imola.bo.it