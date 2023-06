Appuntamento venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio in via Cartoleria 42

Venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio arriva al Teatro Duse Il Violinista sul tetto, secondo titolo dell’XI edizione di A Summer Musical Festival organizzato dalla Bernstein School of Musical Theater, diretta da Shawna Farrell.

Dopo il debutto dello scorso 23 giugno con il musical Domenica al parco con George, va in scena Il violinista sul tetto, spettacolo che rimanda all’immagine dell’omonimo dipinto di Marc Chagall, dove il musicista, vestito come il personaggio del dipinto, rappresenta la condizione degli Ebrei nel mondo: una vita instabile, come quella del violinista che deve suonare stando in equilibrio su un tetto.

Il musical, ispirato ai racconti di Sholom Aleichem con le musiche di Jerry Bock e il libretto di Sheldon Harnick, sarà sul palco del Teatro Duse il 30 giugno e il 1 luglio con la regia di Mauro Simone, la direzione musicale di Antonio Torella e le coreografie di Giorgio Camandona. Vincitore di 9 Tony Awards e annoverato tra i più grandi successi di Broadway degli anni ’60, Il violinista sul tetto racconta la storia di un povero lattaio, Tevie, e della sua famiglia, in una piccola e povera comunità ebraica, pacificamente tollerata dalla maggioranza cristiana degli abitanti del piccolo villaggio ucraino di Anatevka. Dal musical è stato tratto l’omonimo film del 1971 vincitore di 3 premi Oscar per migliore fotografia, sonoro e colonna sonora.

La regia di Mauro Simone punta all’essenzialità, anche nella scelta scenografica, con grandi lenzuola bianche sul palco che si alzeranno e abbasseranno per ricreare i vari ambienti in cui si svolge l’azione: l’interno di una casa, il baldacchino del matrimonio ebraico o la tenda degli antichi ebrei, come rimando della loro condizione di nomadi nella storia; in proscenio ci saranno grandi valigie aperte da cui i protagonisti prenderanno e riporranno oggetti e che rappresentano la precarietà di questo popolo e della famiglia di Tevie, che deve rinunciare a tutto quello che possiede e lasciare il villaggio di Anatevka. Una storia lontana e drammatica per i fatti che caratterizzano il vissuto del popolo ebraico prossimo alla Shoah, ma che sarà raccontata anche con un linguaggio a tratti divertente. Le coreografie rispetteranno la cultura della gestualità ebraica nelle loro danze e anche nella separazione tra uomini e donne, attraverso un linguaggio evocativo, ma che Giorgio Camandona cercherà di attualizzare per far sentire il pubblico parte della narrazione.

Il violinista sul tetto è uno spettacolo significativo anche dal punto di vista musicale, perché pur avendo un impianto decisamente Broadway, si avvale delle suggestioni della musica klezmer ovvero la musica tipica degli ebrei ashkenaziti che abitavano l’Europa dell’est che Jerry Bock ha pensato bene di far confluire in tutti i brani della partitura.

Bock, poco conosciuto in Italia, ma molto famoso a Broadway, ha composto un tema per ogni interprete e per ogni concetto espresso nello spettacolo riprendendoli e variandoli in tutta l’opera.

Protagonista del Violinista sul tetto, nel ruolo di Tevye, Alessio Antelmi, ex allievo dell’Accademia.

A Summer Musical Festival si conclude il 7 luglio con il debutto di Carousel al Comunale Nouveau (Nuova sede del Teatro Comunale di Bologna) con la regia di Gianni Marras, la direzione vocale di Shawna Farrell e le coreografie di Fabrizio Angelini con l’orchestra del Teatro Comunale diretta dal Maestro Timothy Brock. La traduzione del libretto è a cura di Franco Travaglio.

A Summer Musical Festival fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.