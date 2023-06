Grazie alla mostra “Giovanni Bellettini. Ad astra” inaugurata sabato 1° luglio alle ore 18

La scultura entra da protagonista alla Rocca sforzesca di Imola. L’occasione è fornita dalla mostra “Giovanni Bellettini. Ad astra”, a cura di Beatrice Buscaroli e organizzata da Imola Musei, che verrà inaugurata sabato 1 luglio alle ore 18 nella Rocca Sforzesca (Piazzale Giovanni dalle Bande Nere).

L’esposizione, che rimarrà aperta fino al 3 settembre 2023, raccoglie i momenti salienti della ricerca artistica dello scultore Giovanni Bellettini (Fanano 1937), presentando, in una quarantina di opere, la complessità del suo istinto alla verticalità. Allestite all’interno del suggestivo scenario della Rocca Sforzesca, queste opere narrano un percorso di quasi cinquant’anni di attività, attraverso una selezione dei suoi migliori lavori in marmo, acciaio, vetro e legno, dando conto così di un’intera vita, personale e artistica, spesa in ricerca, passione e creatività.

“Mi sto avvicinando a questa esposizione con forte emozione ed attenzione. La nostra Rocca è una sede da sogno, splendida costruzione ricca di storia legata a personalità di grande rilievo e avere la possibilità di mostrare i miei lavori in una tale ambientazione è per me di grande soddisfazione. Sono pertanto profondamente grato a quanti mi hanno concesso questa opportunità, per me sicuramente irripetibile, e ringrazio vivamente tutti coloro che si sono adoprati per la sua realizzazione. Sopra ogni cosa, spero di cuore, che l’evento possa essere gradito ai cittadini di questa amata città” fa sapere Giovanni Bellettini, imolese d’adozione, che ha insegnato per decenni disegno e storia dell’arte al liceo scientifico ‘L. Valeriani’ di Imola.

“Raccolte entro le stupende stanze della Rocca imolese, i lavori narrano un percorso, un lungo percorso di vita, diviso tra importanti opere pubbliche e manufatti privati, insinuandosi negli anfratti e nei corridoi dell’antica costruzione, quasi mimetizzandosi con le svolte dello spazio, quasi immortalando la vitalità di un luogo che sembra fabbricato apposta per accogliere l’uomo, non per spaventarlo – spiega la curatrice della mostra e del catalogo Beatrice Buscaroli -. Autore libero e sicuramente autonomo all’interno dei linguaggi scultorei, Bellettini alterna processi di accumulo e di sottrazione, ma, come vuole la migliore scultura, sia (così diceva Michelangelo) “per via di porre” che “per via di levare”. Decennio dopo decennio, le opere sembrano rivolgersi a un cielo, che è altezza, ma anche perizia, intensità, pulizia, perfezione, aspirando appunto a una dimensione superiore che, in questa mostra, vuole significare proprio questa sua costante attrazione verso l’alto. Dal vetro al marmo, le opere qui raccolte, come si diceva, per serie, la sua costante ricerca lo porta ad una semplificazione che purifica le forme fino ad esaltarne una sorta di interna purezza, tralasciando ogni particolare che conduca al racconto, ma esaltando la ricerca di una sorta di linea verticale che sfida gli orizzonti della terra”.

La mostra è organizzata dal Comune di Imola e Imola Musei, grazie al sostegno di Con.Ami e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. L’inaugurazione della mostra è prevista sabato 1 luglio alle ore 18 nella Rocca Sforzesca.

Per info, approfondimenti e modalità di partecipazione www.imolamusei.it