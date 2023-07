Appuntamento il 6 luglio con l’iniziativa organizzata da Canali di Bologna

Dalla Montagnola a Via Capo di Lucca alla scoperta del Canale Moline con straordinario affaccio dall’Ex mulino Leone Aposa.

Una passeggiata per scoprire il percorso del Canale delle Moline che scorre nascosto sotto le vie della città dopo essere stato coperto quasi del tutto nel corso del Novecento.

Durante il tour si andrà a caccia di alcuni indizi della presenza del canale visibili anche dalla superficie. Si partirà dalla Fontana della Ninfa e dopo aver osservato i ruderi del Castello di Galliera, udito il rumore dell’acqua che scorre lì accanto, si salirà la scalinata della Montagnola per poi attraversare il parco fino a raggiungere via Irnerio.

Giunti in via Capo di Lucca si parlerà del Ponte del Gatto sul Canale Moline, ancora esistente, ma visibile solo a livello sotterraneo, e dell’ex mulino Cavallo Aposa il cui stabile invece è andato irrimediabilmente perduto. Dopo aver osservato il gruppo di case costruite nel 1516 dall’Università delle Moline e delle Moliture, per alloggiarvi i mugnai, si potrà entrare in esclusiva all’interno dell’ex mulino Leone Aposa che oggi ospita il centro di progettazione grafica UAS-Un Altro Studio che si occupa di comunicazione visiva.

In questo luogo meraviglioso, aperto in esclusiva, si concluderà il tour affacciandosi in esclusiva sul canale Moline.

Appuntamento giovedì 6 luglio, ore 19, con ritrovo alla Fontana della Ninfa ai piedi della scalinata della Montagnola, Piazza XX Settembre. Durata della visita guidata: 1h e 15 minuti circa.

Contributo: € 12,00 a persona, € 6,00 per bambini dai 6 agli 11 anni, gratuito per minori di 6 anni. Massimo 25 partecipanti.