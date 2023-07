Appuntamento oggi, 4 luglio, con la rassegna letteraria organizzata nel Parco “Villaggio della Speranza”

Quinto appuntamento con LIBeRI, la rassegna letteraria organizzata nel Parco “Villaggio della Speranza” di Villa Pallavicini nell’ambito della rassegna Bologna Estate: il palco della villa è pronta ad accogliere per il penultimo appuntamento in cartellone Adriano Bordignon, presidente del Forum delle associazioni familiari, nato nel 1992 con l’obiettivo di portare all’attenzione del dibattito culturale e politico italiano la famiglia come soggetto sociale e che oggi raggruppa 50 realtà di livello nazionale e 19 Forum regionali, a loro volta composti da forum locali e da oltre 500 associazioni territoriali impegnate nella tutela e valorizzazione della famiglia. Sul palco con lui il giornalista bolognese Gianni Varani autore del “Il senso di Eva per la vita. L’amore si moltiplica all’infinito” (ed. San Paolo), una straordinaria storia di famiglia e di accoglienza.

Saranno proprio Bordignon (che presiede il Forum da marzo 2023) e Varani, in dialogo con il giornalista Francesco Spada, a guidare il pubblico alla scoperta di una famiglia unica (che sarà presente all’evento), quella di Eva Lappi. Eva non parla e non può muoversi dal letto, eppure, con la sua famiglia, è centro di un mondo di relazioni: uomini e donne che hanno attraversato e attraversano ogni giorno la porta sempre aperta di casa condividendo il loro bisogno, la loro solitudine, la loro paura e la ricerca di un pane di misericordia, di accoglienza, di energia per riprendere il cammino. Una famiglia che si fa cuore e pilastro della costruzione di una comunità più grande, una “famiglia” più grande capace di accogliere anche persone senza fissa dimora, tossicodipendenti, disagiate, anche per ex carcerati, prostitute o rom.La casa di Eva è una piccola “casa della carità”. Un fuoco nella notte al quale ci si può scaldare e progettare un domani.

Perché la famiglia è un bene inestimabile e portante per la società: “La variabile famiglia è determinante e impatta su economia, welfare, civismo e partecipazione, educazione e relazioni. Se vince la famiglia vince l’Italia – sono le parole di Bordignon al momento della sua elezione, il marzo scorso -. Il Forum rappresenta una straordinaria storia di famiglie che vogliono essere protagoniste responsabili per fare dell’Italia un luogo sempre migliore. Famiglie e persone che hanno a cuore il futuro del Paese e che combattono perché possa ancora essere bello nascere, crescere, vivere e diventare vecchi in questa splendida terra. Come ci ha detto il cardinal Matteo Zuppi, presidente CEI, senza famiglia non c’è futuro”.

I cancelli di Villa Pallavicini si apriranno alle 19 lasciando spazio alle proposte degli stand gastronomici gestiti dalle famiglie ospiti del Villaggio della Speranza: una buona occasione per assaporare sfiziose piadine, tigelle e crescentine o approfittare delle gustose salsicce cotte alla brace, godendo di uno spazio “family friendly” con ampie aree a disposizione per il gioco libero dei bambini.

La rassegna letteraria LIBeRI è promossa dalla Fondazione Gesù Divino Operaio, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Bologna e con il sostegno del Comune di Bologna tramite Bologna Estate, di Banca di Bologna, Associazione Korabi, Gruppo Morini, Toyota Material Handling, Studio Laffusa, Bit Garden, ResArt, Petroniana Viaggi, Orma Comunicazione e Federico Asta.