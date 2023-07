Giovedì 6 luglio Rita Cervellati Jazz Quintet con Omaggio a Ella Fitzgerald

L’estate a Castel Maggiore offre un altro appuntamento con l’alta qualità della rassegna Reno Road Jazz: un concerto che propone una rivisitazione del repertorio afroamericano degli anni 20 e 30 del secolo scorso, un omaggio ai grandi compositori dell’epoca quali George Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington. Il linguaggio improvvisato trae ispirazione dal mood jazz della cantante Ella Fitzgerald, alla quale si ispirano il repertorio del quintetto e alla quale in questa occasione si dedica il concerto.

Rita Cervellati, cantante jazz bolognese, ha studiato con LaVerne Jackson e Michele Hendricks. Ha vinto il primo premio di improvvisazione al Master Jazz Spoleto. Si è esibita a New York con Bob Cranshaw e John Colianni e a Bologna con Steve Grossman. ha registrato il disco “Let me tell you” per l’etichetta Wide Sound. Insegna canto a Bologna.

Formazione: Rita Cervellati voce, Alessandro Todeschini – Pianoforte, Michele Vignali – sax tenore, Gian Paolo Bertone – contrabbasso, Stefano Sorace – batteria.

Giovedì 6 luglio ore 21.30, al Parco di via Torres (Trebbo di Reno). Ingresso gratuito senza prenotazione.