Venerdì 14 luglio, la proiezione di Triangle of Sadness di Ruben Östlund apre la nuova rassegna cinematografica del centro commerciale di Casalecchio di Reno

Una satira irresistibile dove ruoli sociali, stereotipi di genere e barriere di classe vanno in frantumi. Venerdì 14 luglio alle ore 21.30, il film vincitore della Palma d’oro a Cannes 2022 Triangle of Sandness di Ruben Östlund dà il via a “Il cinema d’estate”, la rassegna cinematografica promossa dal centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno (via Marilyn Monroe 2), con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e della Fondazione Cineteca di Bologna.

Accolto dal pubblico a Cannes con vere e proprie ovazioni e candidato a 3 premi Oscar (miglior film, migliore regia e migliore sceneggiatura originale), Triangle of Sadness è uno dei titoli più controversi ed eclatanti dell’ultima stagione. La trama: una coppia di modelli, Carl e Yaya (Harris Dickinson e Charlbi Dean), partecipa a una crociera di lusso insieme a un bizzarro gruppo di super ricchi e a un comandante (Woody Harrelson) con il debole per gli alcolici e Karl Marx. Tutto all’inizio sembra piacevole e “instagrammabile”, ma un evento catastrofico trasforma il viaggio in un’avventura in cui ogni gerarchia viene capovolta.

Triangle of Sadness è il secondo film di Östlund a conquistare la Palma d’Oro dopo The Square del 2014. “Dopo The Square, che era ambientato nel mondo dell’arte contemporanea, Triangle of Sadness parte invece da quello della moda – scrive Östlund nelle note di regia –. È un mondo che conosco dall’interno grazie alla mia compagna, Sina, che lavora come fotografa di moda e mi ha raccontato molte cose sulle strategie di marketing e sulle condizioni di lavoro dei modelli e delle modelle. Quello che mi affascina di più, però, è il tema del valore economico della bellezza, che prescinde dal settore specifico della moda. Il nostro aspetto ha un ruolo chiave e condiziona ogni situazione sociale: questo genera una specie di ingiustizia universale, ma d’altra parte la bellezza può essere usata anche per innalzarsi socialmente in un mondo basato sulle differenze di classe”.

Fino al 3 settembre, “Il cinema d’estate” proporrà nella nuova arena panoramica del Gran Reno il meglio dell’ultima stagione cinematografica, prime visioni e incontri, con un prezzo speciale per i film italiani ed europei di 3,50 euro grazie all’iniziativa “Cinema Revolution – Che Spettacolo l’Estate” del ministero della Cultura.

Tra le pellicole italiane in arrivo per la rassegna “Accadde domani” organizzata in collaborazione con la Fice (Federazione italiana cinema d’essai) Emilia-Romagna, Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Luca Marinelli e Alessandro Borghi (18 luglio e 23 agosto), Rapito del maestro Marco Bellocchio (19 luglio e 9 agosto), Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (20 luglio e 28 agosto) e il thriller di Andrea Di Stefano L’ultima notte di Amore con Pierfrancesco Favino (21 luglio). Il 27 luglio, inoltre, il regista Massimiliano Bruno sarà ospite del Gran Reno per la proiezione di I migliori giorni, il film di cui è co-autore insieme a Edoardo Leo: un comedy-drama che esamina, con tono dissacrante, i rapporti umani durante feste e ricorrenze. I migliori giorni fa parte di un dittico che comprende il lungometraggio I peggiori giorni, in programma a “Il cinema d’estate” il 14 agosto, giorno di uscita nelle sale italiane.

Sullo schermo del Gran Reno anche film d’animazione, pellicole hollywoodiane e i titoli più acclamati della cinematografia internazionale. In programma, tra gli altri, Spider-Man: Across the Spider-Verse (15 luglio) e Super Mario Bros. – Il film (22 luglio), la nuova Sirenetta di Rob Marshall (28 luglio), il colossal Avatar – La via dell’acqua di James Cameron (29 luglio) e Gli spiriti dell’isola di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson (30 luglio). E, ancora, The Fabelmans di Steven Spielberg (31 luglio), i premi Oscar Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (1 agosto) e The Whale di Darren Aronofsky (7 agosto), il francese Mon crime – La colpevole sono io di François Ozon (8 agosto), Indiana Jones e il quadrante del destino di James Mangold (11 agosto), Barbie di Greta Gerwig (19 agosto), Empire of Light di Sam Mendes (30 agosto), Il gatto con gli stivali 2 di Joel Crawford (1 settembre), fino alla chiusura con Shark 2 – L’abisso di Ben Wheatley (3 settembre).