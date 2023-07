Le date della storica rassegna sono ufficiali, ora non resta che attendere i nomi dei sei artisti che vi prenderanno parte

Le date sono ufficiali. Per i nomi degli artisti bisognerà attendere ancora qualche settimana. La XXIX Biennale del Muro Dipinto di Dozza si terrà dall’11 al 17 settembre. Il programma definitivo, per il momento, è ancora “work in progress”. O meglio, “Art in progress”. È questo il titolo dell’edizione 2023 della rassegna che dal 1960 ad oggi, ogni due anni, prende vita nel borgo sopra le colline di Imola. Una mostra a cielo aperto in costante movimento e mutamento, come i muri delle case che compongono questa deliziosa città dell’Emilia Romagna inserita ormai da tempo nel prestigioso elenco dei Borghi più belli d’Italia.

Non capita tutti i giorni di assistere allo spettacolo del Muro Dipinto di Dozza: la rassegna, quasi unica nel suo genere, permette di vivere a stretto contatto con gli artisti e di vederli all’opera mentre fissano i loro pensieri e le loro idee su un muro, una loggia, una colonna, tramutandole come per magia in opere d’arte. Opere destinate a rimanere “scolpite” per sempre – o quasi – sull’intonaco delle case del borgo di Dozza e lungo le vie di Toscanella. Quel “quasi” è legato ai fattori atmosferici e al tempo, che passa inesorabile consumando lentamente ogni cosa su questo pianeta. Muri compresi. Ecco perché anche quest’anno, dopo la positiva esperienza dell’edizione passata, oltre ai sei artisti selezionati con cura dalla Commissione inviti saranno presenti tanti restauratori che avranno il compito di donare nuova vita ai murales e ai disegni già presenti, spettacolari esempi di public art.

La Commissione, anche in occasione della XXIX edizione, sarà composta da tante figure complementari tra loro. Sabina Ghinassi (critica d’arte e giornalista) e Claudio Spadoni (storico d’arte) concederanno il tris dopo aver presenziato nel 2019 e nel 2021. Confermate anche Lucia Vanghi (docente di restauro all’Accademia Belle arti di Bologna) e Francesca Grandi (specializzata in Storia dell’arte e componente del Consiglio direttivo della Fondazione Dozza Città d’Arte). A queste quattro si aggiungeranno tre volti nuovi, due dei quali già noti alla città: Simonetta Mingazzini, presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte dal 2014, e Fabrizio Grisoni, direttore della SAP Design ed ex assessore comunale, a sua volta membro da 9 anni del Consiglio della Fondazione Dozza Città d’Arte. Il terzo è quello di Francesca Billiani, professoressa della British Academy di Manchester specializzata in arte pubblica.