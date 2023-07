In programma una ricchissima rassegna estiva all’insegna del gusto e del divertimento, per grandi e piccini.

Da qualche giorno FICO ha compiuto i primi passi verso la rivoluzione con il lancio del palinsesto degli eventi estivi e la presentazione di alcune novità. Anzitutto, non c’è più il biglietto di ingresso e l’accesso è completamente gratuito, consentendo a un pubblico ancora più vasto di esplorarne le Aree tematiche, le unicità e, ovviamente, scoprire e gustare le eccellenze del cibo italiano.

Oltre all’ingresso libero, sono diverse le novità: tra queste un tour dedicato ai cinque “Mondi” presenti nel parco (Mondo del Fuoco, degli Animali, della Terra, del Mare e della Bottiglia) dove quiz, ologrammi e giochi interattivi raccontano la ricchezza della biodiversità alimentare italiana e il rapporto – passato, presente e futuro – tra l’uomo e la natura.

Seguendo un itinerario guidato di circa 45 minuti in cui sarà possibile immergersi in percorsi tematici esplorando le meraviglie del Mondo del cibo, conoscerne le origini e vivere un’esperienza di degustazione di una selezione di eccellenze italiane all’insegna dell’apprendimento e del divertimento.

Anche la stagione estiva di FICO entra nel vivo, con una rassegna ricca di eventi che si svolgeranno fino a settembre.Altra novità è l’allungamento degli orari di apertura per permettere a tutti di vivere il Parco al meglio: il giovedì e il venerdì FICO sarà aperto dalle 11:00 alle 22:00, il sabato dalle 11:00 alle 23:00 e la domenica sempre dalle 11:00 alle 18:00.

FICO resterà aperto straordinariamente dal 10 al 20 agosto (chiusura il 16 agosto), offrendo ai bolognesi che resteranno in città e ai turisti l’opportunità di scoprire (confortati dal fresco dell’aria condizionata e dal verde dei giardini) tutti i sapori del Parco del cibo.

Gli appuntamenti dell’Estate di FICO: dal giovedì al sabato cene musicali, aperitivi ed eventi nel frutteto per tutti i gusti

Cosa offre nel dettaglio la nuova rassegna estiva di FICO?

Ogni giovedì, venerdì e sabato, spettacoli per bambini nell’Arena intratterranno i più piccoli, e precisamente nella serata di sabato ci sarà il circo, dove gli artisti si alterneranno creando sulla scena degli show ogni volta nuovi, comici e coinvolgenti, attraverso la giocoleria, l’acrobatica, l’equilibrismo, la danza Aerea e il teatro di figura.

Invece ragazzi e adulti potranno godersi il fresco e la luce del tramonto, nel suggestivo frutteto del Parco, circondati da albicocchi e ciliegi: la soluzione ideale per regalarsi un aperitivo nel verde pur restando in città e per trascorrere in compagnia le lunghe serate estive tra natura, musica, divertimento e una vastissima scelta tra cibo, vino e birra. Un DJ accompagnerà la serata con una selezione musicale appositamente scelta per l’occasione. Il venerdì, la serata si conclude con il “FICO Baila” per scatenarsi a ritmo di musica latino-americana.

E a partire dal 20 luglio, tutti i giovedì, va in scena la grande novità dell’estate: la cena musicale sotto la vigna illuminata all’interno del parco. Un DJ con vocalist accompagnerà l’esperienza con musica coinvolgente, ripercorrendo i grandi successi musicali italiani dagli anni 60 ad oggi. Ogni settimana,sarà presentato un menù regionale diverso preparato a rotazione dai ristoratori di FICO: piatti e specialità da tutta Italia, partendo dal Piemonte, passando per l’Emilia-Romagna fino ad arrivare alla Puglia.

Il programma della domenica per bimbi e famiglie: tour della fattoria, pic-nic all’aperto, spettacoli per bambini e sfide di cucina in Arena

Ogni domenica sono in programma una serie di attività appositamente pensate per trascorrere un’intera giornata di divertimento in famiglia.

I bambini durante la giornata potranno partecipare al nuovo ‘Tour della Fattoria’: un’esperienza coinvolgente che permetterà ai piccoli visitatori di scoprire da vicino e dar da mangiare alle mucche, agli asini, alle pecore, agli alpaca e alle caprette tibetane che abitano le stalle di FICO. Questa fattoria didattica “urbana” consente a bambini e alle famiglie di conoscere meglio gli animali che popolano stalle e cortili, imparando come rispettarli grazie alle indicazioni e alle spiegazioni dei fattori di FICO che si occupano del loro benessere.

E quando la fame si fa sentire ecco pronto il ‘FIC NIC’, un pranzo speciale in formula pic-nic: ogni persona potrà scegliere dal menu le prelibatezze con cui riempire il proprio cestino, così che anche le persone con gusti (o esigenze) completamente diversi potranno pranzare insieme e condividere l’immancabile tovaglia a scacchi.

Nell’area spiaggia del Parco, lo ‘Spettacolo Sparabolle’ intratterrà i visitatori di tutte le età, creando un’atmosfera magica e giocosa. I partecipanti potranno ammirare la bellezza delle bolle di sapone giganti che fluttuano nell’aria, regalando un momento di incanto ai bambini e non solo.

Inoltre, le disfide culinarie in Arena offriranno a tutti i visitatori la possibilità di degustare due tra le più grandi eccellenze italiane in due interpretazioni differenti (es. ragù napoletano vs ragù bolognese, Sangiovese vs Nebbiolo), scoprendone tutte le sfumature e le peculiarità grazie al racconto dei produttori e artigiani che danno vita a questi alimenti. I partecipanti saranno poi chiamati a giudicare la versione migliore.

Ulteriori informazioni riguardo a prenotazioni, orari ed eventi in calendario sono disponibili sul sito https://www.fico.it/it/eventi/fico-d-estate-2023 e sui canali social del Parco.

