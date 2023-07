Venerdì 21 luglio, alle ore 21, a Casalfiumanese (in piazza Cavalli); poi sabato 22 luglio e domenica 23 luglio a Imola – Ingresso gratuito

Dopo le esibizioni a Massa Lombarda, lunedì scorso e a Riolo Terme, martedì scorso, da domani il XXXII° Festival Internazionale del Folklore di Imola si appresta a regalare spettacolo ed emozioni anche al territorio imolese.

Venerdì 21 luglio, alle ore 21, infatti, lo spettacolo sarà di scena a Casalfiumanese (in piazza Cavalli), per poi concludersi a Imola con 3 appuntamenti: sabato 22 luglio, alle ore 10, la sfilata dei gruppi in centro storico, con il ricevimento in municipio per il saluto ufficiale da parte dell’Amministrazione comunale; poi con lo spettacolo aperto al pubblico la sera, in rocca, alle ore 21. Infine domenica 23 luglio, alle ore 21, con lo spettacolo sempre in rocca sforzesca, questa volta ad invito per la serata dedicata allo sponsor Banca di Imola.

Ricordiamo che la manifestazione ideata, organizzata e gestita dal gruppo dei Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi APS di Imola, dopo aver riconfermato nel 2022 la propria valenza come uno degli appuntamenti del calendario estivo più apprezzati e radicati sul nostro territorio, è tornata dal 21 al 25 luglio 2023 con la 32° edizione che coinvolge in cinque serate la città di Imola, il circondario imolese e la provincia di Ravenna.

Il gruppo Turibio Baruzzi con la ripartenza del 2022, dopo due anni di fermo forzato causa pandemia, è riuscito a restituire al pubblico il Festival nelle modalità tradizionali, con due gruppi europei ed uno italiano. Quest’anno, in un’ottica di costante rinnovamento, sviluppo ed evoluzione della manifestazione, è orgoglioso di annunciare la partecipazione all’edizione del 2023 di due gruppi europei ed uno extra europeo proveniente dal Sud America.

I gruppi partecipanti, infatti, sono Folk Dance Ensemble “ZDRAVETS” – Bulgaria (Sofia); Thuringer Folklore Tanzensemble Rudolstadt – Germania (Rudolstadt); Walmapu Compania Folklorica de Chile – Cile (Santiago). Il gruppo imolese dei Canterini e Danzerini Romagnoli Turibio Baruzzi parteciperà, per fare gli onori di casa in veste di quarto gruppo, alle due serate imolesi con cante e danze della tradizione di Romagna.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

La 32° edizione del Festival Internazionale del Folclore di Imola vuole proseguire nel consolidamento delle finalità che hanno sempre caratterizzato la manifestazione. Attraverso spettacoli di elevata qualità artistica, di tradizioni popolari, creare un momento concreto di confronto, conoscenza, comprensione, tolleranza e valorizzazione delle diversità culturali. Il Festival intende il folclore come strumento di conoscenza, pace e amicizia fra la gente di origine e costumi diversi: un veicolo di solidarietà fraterna fra i popoli di tutto il mondo.