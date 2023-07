L’inaugurazione della mostra è prevista per domenica 23 luglio alle ore 16

Dal 23 luglio al 15 agosto l’Associazione Fulvio Ciancabilla organizza nel Castello Manservisi di Castelluccio (Alto Reno Terme) un’esposizione di opere dei maestri e degli allievi dei corsi di avvicinamento alla scultura su pietra arenaria, organizzati dall’Associazione.

Per venti giorni le opere dei maestri e degli allievi saranno visitabili dalle 10 alle 17 all’interno di due ampie e suggestive sale del Castello.

Sarà sempre presente un artista che potrà illustrare le tecniche di lavorazione della pietra arenaria.

La mostra è organizzata in collaborazione con la locale ed attiva Associazione Culturale “Castello Manservisi”.

L’inaugurazione si terrà domenica 23 luglio alle 16 nell’Aula Magna del Castello Manservisi.

Con questa iniziativa, l’Associazione Fulvio Ciancabilla prosegue nell’opera di far conoscere a un ampio pubblico la tradizionale, antica tecnica di lavorazione della pietra, la cui origine risale all’epoca classica e giunge a noi grazie alla tradizione dei Mastri Comacini dal Medioevo in poi, e alla più recente esperienza degli scalpellini di Montovolo, tra Ottocento e anni Settanta del Novecento. La tradizione dei taglia pietre, scalpellini e scultori della pietra è ciò che maggiormente ha contribuito nei secoli a fare del territorio un vero modello di armonia paesaggistica ed artistica. Il confine tra arte e artigianato qui non esiste e l’equilibrio tra uomo e natura possono ancora percepirsi in queste opere scolpite nella pietra arenaria.

Nelle formelle o in certe similitudini iconografiche delle opere che allievi e maestri scolpiscono nei corsi si può notare la metodologia didattica che sta alla base dell’apprendimento di questa antica tecnica: dal bassorilievo all’alto rilievo, fino alla scultura a tutto tondo, grazie all’uso di strumenti e nozioni che sono i medesimi da secoli.

I corsi dell’associazione sono nati proprio con l’intento di tutelare e valorizzare questo patrimonio inestimabile di conoscenze, ma la condivisione tra i Maestri e gli oltre cinquanta allievi che finora hanno frequentato i corsi ha portato con sè molto altro.

In particolare, la scuola degli scalpellini è stata ricompresa nel Progetto PNRR “Da Campolo – l’arte fa Scola”, per la promozione e la valorizzazione dei borghi e del loro patrimonio culturale, architettonico e artistico locale.