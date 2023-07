Dopo un anno di stop, torna a Sasso Marconi la manifestazione organizzata per il 25 luglio

Martedì 25 luglio, in un luogo fortemente simbolico come il borgo di Colle Ameno, sede di un campo di concentramento e smistamento civili sotto il comando delle SS durante la II Guerra Mondiale, verrà festeggiato l’80° anniversario della caduta del Fascismo riproponendo la tradizione inaugurata da Alcide Cervi e dai suoi figli, che 80 anni fa, il 25 luglio 1943, offrirono la pastasciutta ai propri concittadini nella piazza di Campegine.

Come di consueto, la distribuzione della pastasciutta sarà accompagnata da appuntamenti letterari, momenti di intrattenimento e di riflessione.

L’edizione 2023 si apre alle 19 con la presentazione del libro “Partigiani a tavola. Storie di cibo resistente e ricette di libertà” alla presenza delle autrici Elisabetta Salvini e Lorena Carrara. Un evento promosso in collaborazione con Slow Food Samoggia Lavino e accompagnato dal reading poetico “Versi, diritti e ricette di libertà”, a cura de “Le Voci della Luna”.

Alle 20 inizia la distribuzione gratuita della pastasciutta. La pasta è preparata e servita dai volontari di ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) in un contesto “plastic free”: per il coperto verranno infatti utilizzati piatti e stoviglie riciclabili – fornite dalla Stoviglioteca del Centro sociale “2 agosto” di Bologna – mentre per l’acqua ci si potrà rifornire da un distributore alla spina. Funzionerà anche un punto ristoro con birra e crescentine.

Dopo cena (h. 21) lo storico Filippo Natali ci ricorderà da dove arriva la tradizione della Pastasciutta Antifascista, ripercorrendo la storia della famiglia Cervi.

A seguire, l’intervento del sindaco di Sasso Marconi, Roberto Parmeggiani, e lo spettacolo musicale “Memorie in viaggio”: canti per ricordare, resistere, rinascere, a cura di ‘VocinArte’.

Un 25 luglio che si annuncia dunque ricco di contenuti e “pensieri per il raccolto di domani”, secondo quello è il tema dell’edizione 2023.

Ricordiamo che durante la serata – alle ore 19 e 21 – sarà possibile visitare l’Aula della Memoria, dove sono conservati documenti e testimonianze sulla storia di Colle Ameno durante la guerra, e le botteghe artigiane presenti nel borgo.

La Pastasciutta Antifascista è promossa da ANPI Sasso Marconi in collaborazione con ANPI provinciale Bologna, le sezioni ANPI di Marzabotto, Monzuno e della zona Reno-Lavino-Samoggia, il gruppo25aprile, il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, CGIL Bologna, SPI-CGIL Sasso Marconi, la Casa del Volontariato e il patrocinio del Comune di Sasso Marconi. Hanno inoltre contribuito alcuni sponsor privati tra cui Coop Alleanza 3.0, che ha fornito la pasta e il sugo di pomodoro utilizzato come condimento.