Parchi e giardini storici a Imola tra musica, arte e cultura

La Città di Imola offre una mappa verde, ricca e differenziata. Numerosi gli spazi pubblici e privati, grandi parchi e giardini storici, le aree verdi e le emergenze architettoniche e paesaggistiche che raccontano brani della storia cittadina, oltre a essere preziosi polmoni verdi. Questo patrimonio è molto spesso ben visibile e sotto gli occhi di tutti, ma non sempre tutti conoscono le storie e la ricchezza di flora che in questi luoghi è presente. Per questo motivo le “passeggiate” in queste aree verdi, i momenti di incontro e di spettacolo che trovano in queste aree un palcoscenico unico, sono occasioni preziose per conoscere e valorizzare questi luoghi, patrimonio culturale della comunità.

La rassegna, intitolata “L’essenziale è visibile agli occhi” è inserita nella rassegna regionale “Vivi Il Verde Passeggiate Patrimoniali: Natura e Cultura 2023” della Regione Emilia-Romagna, che sostiene e promuove un approccio integrato alla fruizione e conoscenza del patrimonio culturale rappresentato dai parchi e giardini storici pubblici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

“Abbiamo chiamato questa rassegna L’Essenziale è visibile agli occhi -commenta Giacomo Gambi, Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Legalità- perché il patrimonio verde cittadino, essenziale per le nostre vite, è molto spesso ben visibile e sotto gli occhi di tutti, ma non sempre ne conosciamo le storie o la ricchezza di flora che vi abita. Alle passeggiate ed agli incontri pensati per approfondire questi aspetti, abbiamo deciso di accompagnare concerti che valorizzino queste splendide cornici verdi che, arricchendosi di note, confermano la città come palcoscenico diffuso. I due concerti ai Giardini San Domenico si inseriscono nel percorso di valorizzazione del polmone verde del centro storico con l’arte, di cui la Musa Euterpe è preziosa espressione.”

La rassegna è stata immaginata come un percorso che si snoda tra gli spazi verdi più belli e caratteristici di Imola, prende avvio a fine luglio per concludersi a fine ottobre, per scoprire la nostra città in tutte le sue splendide sfumature: dal rigoglioso verde estivo, al romantico foliage autunnale.

I primi due appuntamenti, in collaborazione con Emilia Romagna Festival ETS si svolgeranno presso il Giardino Benvenuto Rambaldi, conosciuto come Giardini san Domenico. Questo giardino si trova proprio nel centro storico di Imola; il terreno, originariamente adibito ad orti conventuali e a piazza, fu acquisito da privati cittadini in età napoleonica, per poi essere individuato dall’Amministrazione comunale imolese come spazio ideale per la progettazione di un giardino pubblico tra il 1879 e il 1880. In occasione del primo appuntamento, in programma martedì 25 luglio alle ore 21, il Giardino diventerà il palcoscenico per il concerto del Gardens Jazz Collective, piccola orchestra jazz composta da alcuni dei migliori musicisti del nostro territorio, con un repertorio che va dal jazz classico degli anni ’50 fino a brani contemporanei creati apposta per loro.

Il secondo appuntamento, in programma martedì 5 settembre alle ore 21, vedrà l’esibizione della Rusty Brass Band, una formazione di ottoni che focalizza la sua attenzione su sonorità balcaniche ed esotiche, ritmi funk e rock, senza dimenticare accenni alla tradizione classica, con l’obiettivo di fondere tra loro le più disparate culture brassbandistiche del mondo.

Sabato 16 settembre alle ore 15 sarà l’occasione per partecipare ad una visita guidata, a cura della Cooperativa CLAI, dello splendido parco di Villa La Babina: inserito nel contesto rurale originale, presenta le caratteristiche dei parchi ottocenteschi delle dimore signorili della pianura bolognese. Una suggestiva quinta verde costituita tra l’altro da esemplari secolari di farnia e leccio e un olmo ciliato monumentale, due maestosi Cedrus atlantica e siepi con collezioni di rose, ortensie e peonie. Le prenotazioni sono obbligatorie fino a esaurimento posti; è necessario scrivere una mail a segreteria@clai.it entro il 14 settembre.

Protagonista del successivo appuntamento, il Parco dell’Osservanza, che si animerà grazie ad una performance teatrale itinerante di TILT, Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro. Uno spettacolo appositamente adattato ed elaborato per il Parco dell’Osservanza, con performance diffuse alla luce magica del crepuscolo, in un luogo che ha tante storie da raccontare. In programma domenica 24 settembre alle ore 19.

Per concludere il programma di questa rassegna dedicata al verde, due appuntamenti per apprezzare la stagione autunnale in tutto il suo splendore. Il primo, domenica 8 ottobre, si svolgerà presso Villa Muggia, un’emergenza architettonica nascosta tra le colline imolesi, protagonista di una storia tormentata che si intreccia con le vite di chi, nei secoli l’ha abitata (alle ore 10). Per questo appuntamento è necessario prenotarsi inviando una mail ad attivita.culturali@comune.imola.bo.it.

Infine, una passeggiata al Parco delle Acque Minerali, un parco pubblico, polmone verde vicinissimo al Centro storico della città, con valori storici e scientifici di vero rilievo che lo rendono un bene culturale di pregio a tutti gli effetti e non soltanto una generica area verde. La visita sarà condotta dagli esperti del CEAS (Centro di educazione alla sostenibilità imolese) con l’Associazione Arte.Na. In programma domenica 22 ottobre alle ore 10. Per questo appuntamento è necessario prenotarsi inviando una mail ad attivita.culturali@comune.imola.bo.it.

La rassegna è realizzata in collaborazione con ERF (Emilia Romagna Festival), CLAI, Associazione Argo APS, Associazione Segni del Moderno, TILT (Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro), CEAS Imolese.

Per informazioni: Servizio Attività culturali 0542 602300 attivita.culturali@comune.imola.bo.it