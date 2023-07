Appuntamento questa sera con il Garden Jazz Collective

Questa sera, martedì 25 luglio, nei Giardini San Domenico a Imola alle ore 21.00, il Gardens Jazz Collective si esibirà nello spettacolo intitolato “ArranJazz!”. Il collettivo è originario di Imola, formatosi proprio nella cornice stessa del concerto, in seno alla programmazione jazz del Bar Ai Giardini, che collabora alla realizzazione dell’evento con ERF insieme al Comitato Amici di San Domenico.

Il Garden Jazz Collective si esibisce nello spettacolo ArranJazz! con un programma che già dal nome lascia intravedere le caratteristiche dei brani che verranno eseguiti. Si tratta infatti di celebri brani jazz riarrangiati per un organico originale di 10 strumenti. La “band che non c’era” (così si qualifica il Garden Jazz) ha un organico di 10 musicisti di provenienza eterogenea e formazioni diverse: non si tratta di una big band, ma un complesso peculiare, che per la sua particolare formazione ha messo insieme un repertorio ad hoc con arrangiamenti preparati specificamente per il palco dell’Emilia Romagna Festival. Verranno eseguiti brani di grandi compositori jazz attraverso i decenni: dagli anni ’50-60 come Bobby Timmons e un gigante assoluto come Miles Davis (tra i jazzisti statunitensi più influenti del XX secolo), alle atmosfere anni ‘70-80 di Michael Brecker e Julius Hemphill; per chiudere con jazzisti contemporanei come Peter Erskine, musicista eclettico e maestro della tecnica esecutiva. Una selezione di successi che offre uno spaccato della storia del jazz in una veste originale in grado di dimostrare l’inesauribile forza suggestiva di questo genere unico.

Il Gardens Jazz Collective nasce a Imola in seno alla programmazione jazz del Bar Ai Giardini, rinomato locale imolese che offre eleganti serate di musica e rassegne originali. Il Collettivo non è un quintetto né una big band, ma conta al suo esordio un organico di dieci musicisti che provengono da diverse estrazioni: nasce così una “band che non c’era”. Con un repertorio variegato, il collettivo propone un suono attuale che spazia dal jazz degli anni ’50 a quello contemporaneo. Poiché non esiste molta letteratura pensata per un organico di questo tipo, la scelta dei brani per ogni progetto richiede la realizzazione di arrangiamenti e adattamenti specifici.

Qui le note biografiche su alcuni membri dei Gardens Jazz Collective. Maurizio Piancastelli, trombettista, vanta collaborazioni live con Lucio Dalla o gli Stadio. È fondatore dellaAMR Big Band, formazione con un’attività ventennale sul territorio romagnolo. Roberto Bartoli, è contrabbassista di rinomata eseperienza: ha preso parte a molti festival internazionali, si è esibito ai Concerti del Quirinale e al Teatro della Scala di Milano. Ha composto per trasmissioni di Rai Radio 3. Claudio Zappi, sassofonista e clarinettista, ha suonato in diversi gruppi e formazioni orchestrali, tra cui il Vassura Jazz Quintet, il Loz Trio, L’orchestra sinfonica Arturo Toscanini di Parma e la Beatles Rock Symphony Orchestra. Enrico Ronzani è pianista che annovera collaborazioni con musicisti di livello nazionale ed internazionale (da Gerald Clayton a Matt Mitchell, da Franco D’Andrea a Dave Liebman). Si esibisce nell’ambito della musica jazz e della musica leggera, suonando in diverse rassegne e jazz club. Antonio Pizzarelli (sax tenore) è direttore artistico del Festival Carpino in Folk. Si esibisce in importanti rassegne e festival musicali (come La notte della Taranta, in Puglia) e ha preso parte a progetti di artisti come Vinicio Capossela e David Riondino. Andrea Grillini, batterista, compositore e improvvisatore formatosi nel bolognese (è nato a Ozzano dell’Emilia) si esibisce in numerosi festival in Italia ma anche all’estero (è stato in tour Sudafrica nel ”Soweto Art Festival”). Ha svolto tour con la band Luther Blisset in Inghilterra e negli U.S.A., forte anche di tante collaborazioni con artisti nazionali e internazionali (solo per citarne alcuni: David Murray, Ken Vandermark, Marc Ducret, Bruno Chevillion e Tristan Honsinger).

Alle ore 19:45 ci sarà una visita guidata alla Chiesa di San Domenico.

Prenotazioni a ERF al numero 0542 25747