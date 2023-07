La decima edizione della manifestazione prenderà il via domenica 6 agosto

Il Giardino degli Angeli presenta la decima edizione della rassegna “I Suoni degli Angeli”, che l’associazione di volontariato organizza al fine di raccogliere fondi per le attività sociali, fra cui il sostegno alla ricerca contro le malattie rare infantili, attraverso il sostegno a progetti presso centri ospedalieri o attraverso la collaborazione con altre associazioni, la cura del Giardino, eletto lo scorso anno a “Luogo del Cuore” del FAI.

Per il debutto dell’edizione 2023 il cartellone de “I Suoni degli Angeli” propone, domenica 6 agosto, il “Concerto in Miniatura” di Simone Cristicchi. Il celebre “cantattore” proporrà canzoni, racconti e memorie accompagnato dal Maestro pianista Riccardo Ciaramellari.

Protagonista della seconda serata, giovedì 10 agosto, sarà il Vince Tempera Trio, con il concerto “Da Fellini a Tarantino”. Le colonne sonore italiane di successo nel mondo saranno proposte da Vince Tempera, al piano e racconti, Sergio Bellotti, alla batteria, ed Enrico Santarelli, al basso.

Martedì 15 agosto sarà la volta del noto attore Roberto Mercadini, che proporrà il suo spettacolo “Felicità per Dummies”, una narrazione commossa e comica sul senso del vivere, grazie a quattro discorsi che si diramano, come un albero, nelle storie di un matematico, un artista, un atleta, un oratore, un giardiniere, un astronomo, un genio e un poeta.

Per chiudere la rassegna 2023, giovedì 17 agosto, si andrà “Tra jazz e Pink Floyd” con Durga McBroom & Chocolate Jazz. La storica corista dei Pink Floyd, nonché presente in alcuni brani di Eurythmics, Billy Idol, Janet Jackson, David Bowie e David Lee Roth, offrirà al pubblico la sua voce, accompagnata dal quartetto jazz, per un evento ricco di emozioni.

Il Giardino degli Angeli si trova a Castel San Pietro Terme (Bologna), in via Tosi (zona Stadio)

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 20.45. L’ingresso è a offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto alle attività di volontariato dell’Associazione “Il Giardino degli Angeli”.

In caso di pioggia lo spettacolo di Simone Cristicchi del 6 agosto si terrà al Centro congressi Artemide, viale Terme 1010; i restanti eventi si svolgeranno, sempre in caso di pioggia, al Teatro Cassero, via Matteotti 1, Castel San Pietro Terme.

«Siamo giunti alla decima edizione dei Suoni degli Angeli – racconta con soddisfazione Valerio Varignana, organizzatore dell’evento -. È stato un bel cammino, con oltre cinquanta spettacoli musicali e teatrali che ci hanno permesso di portare a Castel San Pietro Terme una bella fetta della storia della musica italiana: da Guccini a Mogol, passando per Fabi, Finardi, Concato, Fortis, Rei, De Sio, Sarcina e tanti altri.