Ad esibirsi nella cornice della Chiesa di San Lorenzo sarà il Trio Muzak

Domani, sabato 29 luglio, nell’antica Chiesa di San Lorenzo di Varignana, il Trio Muzak una giovane e talentuosa formazione composta da tre affermati strumentisti – Benedetta Polimeni al flauto, Maria Gilda Gianolio all’arpa e Michele Zaccarini al fagotto – si esibirà con un repertorio che spazierà dal classicismo al contemporaneo con brani di Friedrich Wilhelm Zachow, Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, Georg Philipp Telemann, Gaetano Donizetti, Adrienne Albert, Tim Jansa e André Jolivet.

Il programma si apre con le fluide e brillanti soluzioni di Friedrich Wilhelm Zachow, tra le più influenti del periodo barocco, per chiudersi con tre compositori contemporanei: l’americana Adrienne Albert che con il suo Doppler effect gioca su alcune piccole e quasi impercettibili variazioni, in un delicato e evanescente gioco armonico; il tedesco Tim Jansa e la sua Three Miniatures, una composizione che sembra sempre accennare una svolta che non arriva mai, mettendo in luce tensioni risolvibili con brevi soli e lunghe note d’attesa. Dai toni quasi urbani e sofisticati di Jansa si passa nella conclusione del concerto a una dolcissima pastorale natalizia del francese André Jolivet, che ci trasporta in una riflessiva passeggiata sotto la neve, mentre nelle case il focolare acceso colora le finestre di toni fiabeschi e incantati.

Il Trio Muzak è un’appendice dell’Icarus vs Muzak, un ensemble di giovani strumentisti molto attivi in ambito internazionale nella musica di ricerca e contemporanea. La necessità di un ascolto consapevole è implicita nel nome stesso poiché Muzak, industria statunitense produttrice di musica di mercato, è diventata sinonimo di musica di consumo. La proposta dell’Icarus vs Muzak è rivolta principalmente all’inclusione, al recupero di tradizioni popolari, al confronto fra culture e all’utilizzo di nuove tecnologie.

Prima del concerto, alle ore 20, da vedere assolutamente la cripta di Varignana, posta al di sotto della chiesa e risalente al nono secolo. Anch’essa costruita come la chiesa in stile pre-romanico, a tre navate, conserva al suo interno un affresco risalente al XV secolo. La cripta è stata interamente restaurata nel 1999. Chi desidera partecipare alla visita guidata, deve prenotarsi chiamando ERF allo 0542 25747.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione.

Con il supporto di: MIC Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Città di Castel San Pietro Terme, Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Turkish Airlines