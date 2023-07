Prestigioso appuntamento per gli appassionati di musica jazz

Questa sera, Venerdì 28 luglio alle ore 21 a Budrio, presso la Piazza Antonio da Budrio, la cantante Emilia Zamuner si esibisce nel concerto “The Neapolitan Songbook”, una rivisitazione in chiave jazz del repertorio della grande tradizione della canzone napoletana, dai classici del passato (Di Giacomo) fino a Pino Daniele e ai successi più recenti. Sul palco insieme a lei Enrico Valanzuolo alla tromba, Francesco Scelzo alla chitarra e Antonello Iannotta alle percussioni.

“The Neapolitan Songbook” propone al pubblico dell’ERF un viaggio nell’universo sentimentale della canzone napoletana, un genere patrimonio della cultura italiana con cui si sono confrontati i più grandi (da Lucio Dalla a Mina, da Pavarotti a Frank Sinatra). La talentuosa cantante jazz Emilia Zamuner, napoletana di nascita (classe ’93) interpreta i brani del repertorio napoletano in chiave jazz, con l’accompagnamento di musicisti dall’approccio stilistico diverso e peculiare come Enrico Valanzuolo (trombettista jazz), Francesco Scelzo (chitarrista di formazione classica) e Antonello Iannotta (percussioni). Durante la serata saranno eseguiti brani classici di Salvatore di Giacomo e Roberto Murolo, e di autori più recenti come Enzo Gragnianiello e il grande Pino Daniele. I brani sono rivisitati attraverso contaminazioni jazz e lo stile originale degli interpreti. La contaminazione, del resto, fa parte del dna della tradizione musicale napoletana: basti pensare a musicisti come Pino Daniele o James Senese e al movimento Neapolitan Power degli anni ’70, che hanno arricchito le tradizionali sonorità partenopee con l’innesto di ritmi blues e jazz.

Emilia Zamuner, napoletana classe ’93, è pianista e cantante di formazione classica e jazz, genere di cui è divenuta uno dei più talentuosi e promettenti talenti sulla scena nazionale e internazionale: si esibisce regolarmente in città italiane e straniere. Vincitrice del Premio Internazionale Massimo Urbani, e seconda classificata (unica artista italiana) al prestigioso “Ella Fitzerald Competition”, ha all’attivo diverse incisioni discografiche e partecipazioni a diversi progetti musicali, tra cui uno (insieme a Flavio Boltro, Daniele di Bonaventura e Daniele Sepe) incentrato su Pier Paolo Pasolini e le musiche scritte per Laura Betti. È ideatrice e direttrice e fondatrice del “Pignatelli Jazz”, rassegna di musica jazz che si svolge a Napoli.

Enrico Valanzuolo, chitarrista e trombettista jazz, è membro dell’orchestra ritmico sinfonica del Conservatorio di Napoli. Nel 2020 ha fondato il progetto Enrico Valanzuolo Quintet e nel 2021 è stato selezionato per partecipare alla rinomata residenza European Jazz Cool 2021. Francesco Scelzo, chitarrista italo-peruviano classe 1990 con formazione classica, ha pubblicato il lavoro discografico Mood Swings (2017) ed è vincitore di numerosi riconoscimenti internazionali. Tiene regolarmente concerti in importanti rassegne quali il festival Andres Segovia di Madrid e la fondazione William Walton di Foro d’Ischia. Antonello Iannotta, è percussionista con esperienza in varie formazioni e gruppi sia di piccole che di medie dimensioni. Ha all’attivo diverse collaborazioni con importanti musicisti come Vinicio Capossela e Stefano Bollani.

In caso di mal tempo: Le torri dell’acqua – Sala Ottagonale, Via Benni 1

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti; non è prevista prenotazione