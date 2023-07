Appuntamento domani 30 luglio alle ore 5 al Centro Sociale Molino Nuovo

Torna con cinque appuntamenti sul territorio del Comune di Castel San Pietro Terme il festival “In mezzo scorre il fiume”, percorsi fra musica e natura, con la direzione artistica di Luisa Cottifogli e con il patrocinio del Comune Castel San Pietro Terme, che è partner della manifestazione sin dal primo anno – il 2020 – con il maggior numero di proposte all’interno del territorio circondariale. Gli eventi sono inseriti nel prestigioso cartellone di Entroterre Festival, oltre che in quello di Bologna Estate.

Il primo appuntamento è all’alba di domenica 30 luglio per una suggestiva escursione con concerto sui calanchi di Molino Nuovo. Il ritrovo è alle ore 5 al Centro Sociale Molino Nuovo, in via del Molino. Attraverso uno sterrato, si cammina fino al sorgere del sole e alle ore 6, davanti a un panorama mozzafiato, si terrà il concerto “Madrugada, un’alba brasiliana sui calanchi” con Daniella Firpo (voce, chitarra) e Marco Lobo (percussionista di Milton Nascimento)

Info: 351 6812880 – framusicaenatura@gmail.com

«Torna a Castel San Pietro Terme, come ogni anno dall’inaugurazione nel 2020, il Festival In mezzo scorre il fiume, con un cartellone sempre ricco di eventi – sottolinea l’assessore alla Cultura Fabrizio Dondi -. Ciò è frutto di una collaborazione con Entroterre, il prestigioso cartellone regionale che ospita la rassegna, e la direttrice artistica Luisa Cottifogli, che anche per quest’edizione 2023 ha pensato al nostro Comune con percorsi fra natura e musica di particolare suggestione e qualità.

Ci vediamo domenica mattina prima del sorgere del sole a Molino Nuovo per la camminata sui calanchi, numerosi come ogni anno, per scoprire la bellezza dell’alba in musica e conoscere gli altri cinque appuntamenti nel nostro Comune della rassegna che ci accompagnerà fino ai primi di settembre».

Il festival tornerà nel comune di Castel San Pietro Terme sabato 5 agosto con “L’anima in festa, campane e voci angeliche” che si terrà a Varignana nella chiesa di San Lorenzo. Dalle ore 17,30 si potrà partecipare a una visita alla cripta longobarda, alle 20,30 antiche sequenze dei Campanari di Poggio e alle 21 concerto dell’ensemble Mulieris Voces diretto dal Maestro Edoardo Materassi. Prenotazioni per la cena (facoltativa) al ristorante “Terantiga”: 051 6957234

Il programma prosegue mercoledì 16 agosto con l’Antica processione di San Mamante, a Villa Sassonero (Monterenzio), Prato degli Angeli (via Sassonero 2). Alle ore 20 Messa e processione fino alla chiesa di San Mamante al suono della cornamusa di “Pippo Mezureccia”.

Giovedì 24 agosto alle ore 18 “Le voci del fiume”, concerto del trio vocale “Le Croque Madame” a Castel S. Pietro Terme, nel Lungofiume Sillaro, presso la Fonte Fegatella, con le voci di Debora Bettoli, Ilaria Petrantuono, Sabrina Mungari.

Infine venerdì 1 settembre, festa finale di “In mezzo scorre il fiume”con cena e concerto dei “Detuners”, a Gallo Bolognese, al ristorante Ippocampus, via Mori 2300. Alle ore 19,30 cena e alle 21 concerto con Marco Dondini, Andrea Raffini, Antonio Diez, Daniele Donati. Prenotazioni cena: 051 946831