Appuntamento domenica 30 luglio nella Chiesa di San Girolamo

Domenica 30 luglio (ore 21.00) nella Chiesa di San Girolamo a Tossignano, per la consueta sezione Primo Premio! dedicata alle nuove leve del concertismo nazionale e internazionale, va in scena il Terra String Quartet, quartetto di strumenti ad arco, vincitore del primo premio e della medaglia d’oro al prestigioso concorso americano di musica da camera Fischoff Chamber Music Competition 2022, in residence al festival con altre tre date: il 1° agosto alla Rocca di Riolo Terme, il 3 agosto a Villa Certani Vittori Venenti di Vedrana insieme al clarinettista Claudio Mansutti e il 4 agosto nel Chiostro del Palazzo Vescovile di Imola.

Il programma si apre con uno dei più celebrati e amati componimenti di Beethoven, il Quartetto per archi in fa maggiore op. 18 n. 1, in realtà non era di certo il n. 1, ma di quell’eclettico gruppo di sei quartetti scritti tra il 1798 e il 1800 sotto l’influenza del modello haydniano e mozartiano, fu comunque il prescelto per aprire la sequenza, probabilmente per via di quel suo attacco così vigoroso e trascinante che fa scattare l’attenzione dell’ascoltatore.

A seguire il Quarto quartetto per archi in mi minore op. 44 n. 2 di Felix Mendelssohn Bartholdy, caratterizzato da un ritmo decisamente più vivace, spigoloso, rispetto al precedente brano. In questo lavoro composto nel luglio del 1837 ed eseguito per la prima volta alla Gewandhaus di Lipsia nel novembre dello stesso anno, Mendelssohn raggiunge un equilibrio stupefacente, rendendo la musica quasi eterea, più leggera dell’aria dove dovrebbe propagarsi.

Medaglia d’oro e vincitore del Gran Premio del Concorso Nazionale di Musica da Camera Fischoff 2022, il Terra String Quartet (precedentemente noto come Arte String Quartet) è un giovane e vivace ensemble internazionale con sede a New York. È composto da diplomati del prestigioso Honors Chamber Music Program della Juilliard School, della Manhattan School of Music, del New England Conservatory e della Harvard University.

Elogiati per la loro “notevole maturità e musicalità” e per il “superbo modo di fare musica da camera” (Hyde Park Herald, Chicago), questi quattro musicisti provengono da tutto il mondo e, grazie alla loro singolare individualità di artisti, si impegnano a infondere nel quartetto d’archi, in pari modo, passione, spontaneità e umorismo. Il Terra String Quartet è membro de Le Dimore del Quartetto in Italia ed è il primo quartetto ad essere stato scelto per partecipare al programma di borse di studio professionali del Four Seasons Chamber Music Festival presso la East Carolina University.

Ingresso con offerta libera a favore della Parrocchia di Tossignano e in memoria di Don Tarcisio; non è prevista prenotazione

In collaborazione con Fischoff National Chamber Music CompetitionProgramma